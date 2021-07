Kuchnia w stylu skandynawskim - jak ją urządzić?

fot. Adobe Stock, victor zastol'skiy

Kuchnia w stylu skandynawskim to ta utrzymana w bardzo jasnej, świeżej kolorystyce. W końcu design krajów skandynawskich kojarzy się z zimnymi kolorami śniegu, pustymi przestrzeniami i arktycznym błękitem. Oszczędne formy, jasne kolory, proste, funkcjonalne lecz niebanalnie zaprojektowane sprzęty są wyznacznikiem tego stylu.

Jeśli chciałabyś urządzić swoją kuchnię w stylu skandynawskim postaw na naturalne materiały, jak drewno, wiklina, len. Pamiętaj, że nastrój i atmosferę w skandynawskich domach tworzą przede wszystkim proste, ale wyraziste i świetnie zaprojektowane dodatki.

Białe ściany w kuchni urządzonej w skandynawskim stylu, to podstawa. Możesz dodać do nich szare, beżowe, grafitowe, błękitne, a nawet brązowe dodatki. Ważne, by wszystkie barwy należały do tej samej palety.

Jasne, stonowane barwy dają efekt świeżości i optycznie powiększają wnętrze. Świetny efekt daje bielona cegła. Można ją odsłonić, jeśli dom jest z cegły lub nakleić tapetę albo płytki imitujące naturalną cegłę.



fot. Ściany w kuchni w stylu skandynawskim/Adobe Stock, Aleksandr

W kuchni w stylu skandynawskim na ścianach doskonale odnajdą się również pastele - chłodna mięta, błękit lub róż doskonale współgrają z jasnymi meblami i drewnem.

fot. Ściany w kuchni w stylu skandynawskim/Adobe Stock, artjafara

Najlepiej, gdy podłoga jest z drewna w naturalnym odcieniu. Można ją pokryć białym lub popielatym lakierem lub położyć płytki ceramiczne do złudzenia imitujące drewno. Idealnie imitują wszystkie rodzaje drewna i kolory, także rozbielone.

Gdy kuchnia połączona jest z jadalnią, warto w części jadalnej położyć dywan z juty lub naturalnego sznurka.

fot. Podłoga w kuchni w stylu skandynawskim/Adobe Stock, Raisa Kanareva

Najlepiej, jeśli meble będą wykonane z jasnego jesionu lub brzozy. Świetnie sprawdzą się również lakierowane matowe fronty w odcieniach bieli, beżu i szarości.

Ważnym elementem kuchennych mebli są uchwyty - jeśli zależy ci na minimalistycznym wyrazie, postaw na frezy, a jeśli chcesz, by przykuwały uwagę, wybierz te metalowe, błyszczące.

Jakie blaty powinny być w kuchni w stylu skandynawskim? Drewniane lub kamienne - najlepiej jasne, możliwie jak najbardziej gładkie.

fot. Meble w kuchni w stylu skandynawskim/Adobe Stock, FollowTheFlow

W Skandynawii dni są krótkie, szybko zapada zmrok, więc domownicy niezwykle cenią sobie światło naturalne. Ty też wybierz praktyczne rolety lub krótkie firanki z lekkich materiałów, które nie zatrzymają promieni słonecznych.

Aby doświetlić wnętrze możesz zainstalować pod szafkami taśmy ledowe lub inne lampki - hitem są te o metalowych kloszach wiszące nisko nad stołem. Możesz także na wzór skandynawski umieścić świeczniki na parapecie.

fot. Oświetlenie w kuchni w stylu skandynawskim/Adobe Stock, denisismagilov

