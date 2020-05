Biała dieta - jadłospis, produkty zalecane i zakazane, zasady

fot. Adobe Stock

Wybielanie zębów wiąże się z bezwzględnym zastosowaniem białej diety na przynajmniej 48 godzin po zabiegu. Również po upływie 2 dni – np. stosując dodatkowe nakładki wybielające – warto ograniczać spożycie dań, które mogą zabarwić zęby.

Spis treści:

Przykładowe dania na śniadania obiady i kolacje, które można jeść w czasie białej diety.

Śniadania:

płatki zbożowe z jogurtem,

twarożek ze śmietanką i dodatkiem rzodkiewki bez skórki,

płatki z mlekiem,

koktajl mleczny z bananem.

Obiady:

pierogi ruskie z wody,

kluski leniwe z wody,

biały makaron z sosem carbonara z cukinią,

pieczony filet rybny w sosie śmietanowym z koperkiem,

krewetki podsmażane w czosnku.

Kolacje:

zupa krem z białych warzyw,

frytki z białych ziemniaków,

kanapki z białego chleba z twarożkiem,

serek wiejski z białą rzodkwią.

Nabiał: mleko, twaróg, sery twarogowe, ser kozi, śmietana, ser mozarella, jogurt naturalny, kefir, maślanka naturalna, zsiadłe mleko, masło (bez dodatków).

mleko, twaróg, sery twarogowe, ser kozi, śmietana, ser mozarella, jogurt naturalny, kefir, maślanka naturalna, zsiadłe mleko, masło (bez dodatków). Ryby (bez kolorowych przypraw np. curry): mintaj, łosoś, dorsz (najlepiej pieczone).

(bez kolorowych przypraw np. curry): mintaj, łosoś, dorsz (najlepiej pieczone). Owoce morza: krewetki, małże.

krewetki, małże. Kurczak : filet z kurczaka, szynka drobiowa.

: filet z kurczaka, szynka drobiowa. Warzywa: kalafior, biała fasola, kalarepa, ziemniaki, czosnek, biała cebula, biała kapusta, ogórek szklarniowy, biała rzodkiew, pietruszka, seler, bakłażan (bez skórki), cukinia (bez skórki).

kalafior, biała fasola, kalarepa, ziemniaki, czosnek, biała cebula, biała kapusta, ogórek szklarniowy, biała rzodkiew, pietruszka, seler, bakłażan (bez skórki), cukinia (bez skórki). Owoce: banany.

banany. Ryż, kasza jaglana, kasza jęczmienna.

Produkty zbożowe: biały chleb i bułki, płatki zbożowe, białe makarony.

biały chleb i bułki, płatki zbożowe, białe makarony. Napoje: woda, po 48 godzinach można wypić kawę z mlekiem.

woda, po 48 godzinach można wypić kawę z mlekiem. Alkohole: po 48 godzinach jasne piwo lub białe wino.

po 48 godzinach jasne piwo lub białe wino. Inne: wiórki kokosowe.

Napoje gorące: kawa, herbata, czekolada.

kawa, herbata, czekolada. Soki : wszystkie, również te świeżo wyciskane.

: wszystkie, również te świeżo wyciskane. Napoje kolorowe: oranżada, coca-cola, napoje pomarańczowe i in.

oranżada, coca-cola, napoje pomarańczowe i in. Alkohole: czerwone wino, kolorowe drinki, jasne i ciemne piwo.

czerwone wino, kolorowe drinki, jasne i ciemne piwo. Sery: żółte i topione.

żółte i topione. Warzywa: pomidory, papryka, brokuły, buraki, marchew, czerwona kapusta, kukurydza.

pomidory, papryka, brokuły, buraki, marchew, czerwona kapusta, kukurydza. Owoce: jagody, borówki, wiśnie, porzeczki, żurawina.

jagody, borówki, wiśnie, porzeczki, żurawina. Przyprawy: kurkuma, curry, gyros, cynamon, chili, gałka muszkatołowa, papryka.

kurkuma, curry, gyros, cynamon, chili, gałka muszkatołowa, papryka. Żółtka jaj.

Słodycze: gorzka i mleczna czekolada oraz produkty zawierające kakao.

gorzka i mleczna czekolada oraz produkty zawierające kakao. Ciemne sosy do mięs i sałatek.

Zupy : wszystkie.

: wszystkie. Wędliny (po 48 godzinach można jeść drobiowe), pasztety.

Biała dieta jest niezbędna po zabiegu wybielania zębów. W zależność od metody wybielania zębów należy ją stosować co najmniej 48 godzin. W niektórych przypadkach wskazane jest utrzymanie białej diety do 14 dni po zabiegu. Do 2 godzin po zabiegu należy całkowicie powstrzymać się przed jedzeniem. Dopuszczalne jest jedynie picie wody niegazowanej.

Biała dieta pozwala utrzymać i zachować efekt wybielania. Niezastosowanie się do jej zasad może zniwelować efekt wybielania zębów, a także spowodować powstanie nieestetycznych przebarwień.

Biała dieta składa się głównie z nabiału, ryb, zbóż oraz owoców i warzyw, czyli produktów, które nie zawierają naturalnych czy sztucznych barwników. Kolorowe barwniki spożywcze oznaczane są symbolami E od 100 do 199, kolor biały to jedynie E170 (czyli węglan wapnia) oraz E171 - dwutlenek tytanu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.03.2015 przez Agatę Bernaciak.

