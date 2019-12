Zegarki męskie to niewielkie przyrządy służące do pomiaru czasu. Najczęściej mają pasek lub bransoletę, by można nosić je na nadgarstku. Eleganckie zegarki są dopełnieniem wielu męskich stylizacji. Mężczyźni uwielbiają markowe zegarki, uznając je za rodzaj męskiej biżuterii oraz symbol prestiżu.