Wisiorek to ozdoba biżuteryjna, która noszona jest na łańcuszku. Zwykle wykonany jest ze srebra, złota lub innego metalu. To subtelny, kobiecy dodatek, który pasuje do wielu stylizacji. Sprawdź, jakie modele są obecnie najmodniejsze oraz dowiedz się, jak dobrać właściwie dobrać wisiorek do dekoltu.