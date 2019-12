SABRA to turecka marka załozona w 1994 roku. Sabra ma własnych projektantów i stylistów. Nowoczesna zarządzanie, wysoka jakość produktów i niepowtarzalne wzornictwo sprawiają, że firma umacnia pozycję na rynkach już zdobytych oraz zabiega o nowe. Sabra posiada sklepy w Turcji, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

Hasło przewodnie Sabry to: "Beyond he fashion" ( "Więcej niż moda" ).