To jedna z najbardziej znnaych marek obuwniczych w Polsce. Firma powstala w latach pięćdziesiatych XX wieku. Początkowo był to mały zakład rzemieślniczy, który wytwarzał buty metodą tradycyjną i był prowadzony jednoosobowo, przez właściciela. W latach 90. wybudowano fabrykę w Kalwarii Zebrzydowskiej, co umożliwiło produkcję na szerszą skalę.

Obecnie Ryłko posiada sieć sklepów firmowych w Polsce, a także sklepy na Litwie, Łotwie, w Estonii i Rosji.

Ryłko oferuje wysokiej jakości obuwie - sandały, pantofle, półbuty, czółenka, botki, kozaki - zgodne z najnowszymi trendami. Oprócz obuwia firma w swoim asortymencie posiada wysokiej klasy galanterię skórzaną: torebki, paski, rękawiczki, portfele, a także pantofle ślubne.

Wyroby marki Ryłko charakteryzują się wysoką jakością, dbałością o każdy detal oraz oryginalnością fasonów. Firma otrzymała szereg wyróżnień za jakość produkowanego obuwia.