Paradontoza to zapalenie przyzębia. Nieleczona prowadzi do wypadania zębów. Szacuje się, że choruje na nią aż 70% Polaków. Objawy, które mogą o niej świadczyć, to: zaczerwienione dziąsła, nieprzyjemny oddech, chwiejące się zęby, krwawienie dziąseł, ich bolesność lub swędzenie.