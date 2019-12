Pantofle to rodzaj eleganckich butów z niską cholewką. Mogą być z obcasem lub bez. Dawniej pantofle były przeznaczone do noszenia w domu. Obecnie to buty wyjściowe, które nosi się do eleganckiej odzieży. Pantofle to na przykład: szpilki, czółenka i balerinki. Sprawdź, jakie są obecnie modne!