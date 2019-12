New Yorker to niemiecka sieć odzieżowa, mająca swoją siedzibę w Brunszwiku. Pierwszy sklep został otwarty we Flensburgu w Niemczech w 1971 roku i sprzedawano w nim wyłącznie dżinsy. Obecnie sieć New Yorker znajduje się w czołówce największych przedsiębiorstw z sektora mody, tworzą ją 803 sklepy w 30 krajach (większość krajów europejskich, Rosja, Araba Saudyjska, Zjednoczone Emiaraty Arabskie).

Pierwszy sklep New Yorker w Polsce otwarto w 1998 roku w Poznaniu, gdzie obecnie znajduje się również polska siedziba firmy. Obecnie w Polsce mieści się 60 sklepów tej marki.

Firma zatrudnia łącznie około 14 000 osób na świecie.

Asortyment New Yorker obejmuje głównie modę młodzieżową, jeansy, modę sportową oraz modę typu streetwear. Oferta jest skierowana do ludzi młodych i świadomych najnowszych trendów. Kolekcje są uzupełniane szerokim wachlarzem dodatków i bogatą ofertą bielizny. W ofercie znaleźć tez można kolekcję dla najmłodszych.

Hasłem marki jest fraza "Dress for the moment".

New Yorker to przede wszystkim sektor Young Fashion. Swoim klientom w wieku 14-29 lat oferuje najbardziej aktualną i najmodniejszą kolekcję po atrakcyjnie niskich cenach. Na asortyment składają się własne marki: moda młodzieżowa i sportowa - Fishbone, Fishbone Sister, moda damska - Amisu, moda męska - Smog i bielizna - Censored. Nie ważne czy to codzienny mundurek, seksowna kreacja czy ulubiony standard, wszystko to można znaleźć w sieci sklepów New Yorker. Poza niezliczoną ilością modnych rzeczy, które powinny się znaleźć w szafie każdej fashion victim, New yorker gwarantuje specjalne oferty cenowe.