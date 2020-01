Mastopatia to choroba włóknisto-torbielowata sutka. Rozpoznaje się ją u prawie połowy kobiet, zazwyczaj pomiędzy 35. a 55. rokiem życia. Jest to zmiana łagodna, którą powodują prawdopodobnie zmiany hormonalne (najczęściej zbyt niski poziom progesteronu w stosunku do estrogenów).