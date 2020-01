Malaria to powszechna choroba pasożytnicza krajów tropikalnych. Wywołuje ją jeden z pięciu gatunków pierwotniaka z rodzaju Plasmodium (zarodziec). Malaria to najczęstsza choroba zakaźna na świecie, na którą co roku umiera od 1 do 3 milionów osób, w tym głównie dzieci w Afryce.