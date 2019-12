HOUSE młodzieżowa marka odzieżowa kierowana do szerokiego grona osób ceniących swoje relacje z rówieśnikami i przyjemne sposoby spędzania wolnego czasu. To oferta także dla tych z nich, dla których muzyka jest źródłem inspiracji i nierozerwalnym elementem życia.

Obecnie pod marką HOUSE działa 177 salonów krajowych i 110 w krajach europejskich.

Kolekcje House stylizowane są głównie w duchu tzw. "street wear" - to luźne, nie krępujące ubrania, przeznaczone do codziennego noszenia. Oferta kierowana jest do młodych osób zarówno kobiet jak i mężczyzn. Została podzielona na cztery linie, w tym dwie damskie i dwie męskie.



LOLITA - linia dziewczęca dedykowana klientkom lubiącym eksperymentować i bawić się modą.

STREETWISE - część linii damskiej mocno zorientowana jest na trendy w światowej modzie.

CLUBBING BOY - męska linia jest dla osób lubiących zwracać na siebie uwagę, poszukujących wciuchach nowych form, kolorów i nadruków.

URBAN COLLEGE - druga męska linia charakteryzuje się miejskim stylem połączonym z klasycznymi elementami.

Wszystkie linie uzupełnione są przez charakterystyczne dla marki dodatki i akcesoria.