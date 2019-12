W 1908 roku Mraqius M. Converse założył The Converse Rubber Company. Rok później 15 osób zatrudnionych w tej firmie wyprodukowało pierwsze pary butów. Do 1910 roku liczba pracowników wzrosła do 360 osób, produkujących 4 000 par butów dziennie, a 14 przedstawicieli handlowych prowadziło ich sprzedaż.

Obecnie Converse ma znaczący udział na rynku zarówno obuwia "performance athletic", jak i "casual" i jest uznawany za jedną z wiodących firm. W kategorii "performance" Converse ma duże doświadczenie w produkcji butów do koszykówki. Swoja uwagę zwrócił też na inne kategorie takie jak "cross-training", "action sports" i "children's".