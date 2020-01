Choroby naczyń krwionośnych to choroby powodowane przez wysoki poziom cholesterolu, brak aktywności fizycznej, genetykę, stosowanie antykoncepcji hormonalnej bądź nadwagę. Nieleczone mogą prowadzić do śmierci. Najważniejsze choroby układu krwionośnego to m.in. zawał serca, udar mózgu i nadciśnienie.