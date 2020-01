Buty na sylwestra to eleganckie obuwie, które jest dodatkiem do kreacji sylwestrowej. Zwykle są to szpilki, sandałki lub czółenka na obcasie. Powinny być kolorystycznie dopasowane do całej stylizacji. Mogą być klasyczne lub ekstrawaganckie np. z brokatem. Podpowiadamy, jakie buty na sylwestra kupić!