Bourjois to francuska marka kosmetyczna, której początki sięgają 1863 roku, gdy Alexander Napoleon Bourjois na potrzeby sztuki teatralnej stworzył pierwszy sypki puder do policzków, który wyparł maziste pomady źle wpływające na skórę. Bourjois od 2015 roku należy do amerykańskiego koncernu kosmetycznego Coty.