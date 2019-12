Ból głowy to jedna z najbardziej powszechnych dolegliwości, jednak nie należy jej lekceważyć bo może być objawem poważnej choroby. Warto wiedzieć, kiedy ból głowy oznacza poważną chorobę. Sprawdź, jakie są rodzaje bólu głowy, kiedy można go uśmierzać na własną rękę, a kiedy należy iść do lekarza.