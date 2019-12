Bluza z kapturem to rodzaj bluzy dresowej, do której doszyty jest kaptur. Zwykle ma luźny fason. Może być rozpinana lub wkładana przez głowę. Pasuje do stylu sportowego (np. spodni dresowych) lub casualowego (np. do dżinsów). Podpowiadamy, jakie bluzy z kapturem są obecnie najmodniejsze i gdzie je kupić!