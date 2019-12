Badania tarczycy warto robić regularnie. Jeśli obserwujesz u siebie objawy, które mogą wskazywać na chorobę tarczycy, zgłoś się do lekarza, który zleci zrobienie profilu tarczycowego. Profil tarczycowy to rozszerzone to badania krwi, dzięki którym można w porę rozpoznać choroby tarczycy. Bada się poziom TSH, FT4, FT3, ATPO i ATG.