Apteczka to pojemnik, w którym przechowujemy wszelkie środki przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy. Co innego powinno się znaleźć w tej domowej, a co innego w takiej, którą zabieramy na wyjazd. W apteczce nie powinno zabraknąć środków odkażających, plastrów, opatrunków czy bandaży.