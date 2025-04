Jaka ulga na dziecko przysługuje w 2018 roku? Zanim rozliczysz podatek dochodowy za 2017 rok, dowiedz się, co ci przysługuje jeśli masz jedno, dwoje lub więcej dzieci. Sprawdź też, czy musisz zapłacić podatek od programu 500 plus.

Ulga na dziecko 2018 - komu przysługuje?

Ulga prorodzinna, nazywana ulgą na dziecko, w 2018 przysługuje wszystkim rodzicom, rodzicom zastępczym oraz prawnym opiekunom, z którymi dziecko mieszka. Ulga na dziecko nie przysługuje rodzicom, pozbawionym władzy rodzicielskiej. Ulgę prorodzinną należy odliczyć od podatku należnego do zapłaty w danym roku podatkowym.

W przypadku jednego dziecka, ulga przysługuje, gdy dochód roczny nie przekroczył 56 tys. zł, jeśli dziecko wychowywane jest przez samotnego rodzica. W przypadku wspólnego rozliczenia współmałżonków dochód nie może przekroczyć 112 tys. zł.

Wysokość ulgi na dziecko



Ulga na dziecko przysługuje na dzieci do 25 roku życia. Warunkiem jest kontynuowanie nauki przez dziecko oraz nieuzyskanie dochodu wyższego niż 3089 zł w roku podatkowym. Ograniczenia wiekowe nie dotyczą dzieci, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Na pierwsze i drugie dziecko ulga wynosi 1 112, 04 zł na rok.

Na trzecie dziecko ulga wynosi 2 000,04 zł na rok.

Na czwarte i kolejne dziecko ulga wynosi 2 700 zł na rok.

Jak odliczyć ulgę na dziecko?

Aby odliczyć ulgę na dziecko lub dzieci należy w zeznaniu PIT zaznaczyć liczbę dzieci oraz podać ich numery PESEL. Przy rozliczeniu podatkowym nie są potrzebne dodatkowe dokumenty. Podatnik może jednak zostać o nie poproszony w przypadku kontroli (w okresie do 5 lat od złożenia zeznania). Wówczas organom podatkowym należy okazać np. odpis aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły pełnoletniego dziecka.

Program 500 plus jest świadczeniem zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że nie trzeba uwzględniać go w zeznaniu podatkowym.

