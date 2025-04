To może być prawdziwa rewolucja dla samotnych matek! Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej oświadczyło wprowadzenie ważnych zmian w kwestii ubiegania się o świadczenie 500 plus. Koniec z czekaniem miesiącami na wyrok w sprawie alimentów. Teraz wystarczy złożyć jeden dokument, by uzyskać pieniądze.

Reklama

500 plus na pierwsze dziecko dla samotnych matek. Jak uzyskać świadczenie?

Do tej pory samotne matki, które ubiegały się o świadczenie z programu 500 plus na pierwsze dziecko, były zobowiązane przedstawić wyrok sądu w sprawie alimentów. Wyrok miał być dowodem na to, że rodzice dziecka nie pozostają w związku, a jedno z nich rzeczywiście samotnie wychowuje potomka. Rozwiązanie, które obowiązywało od 1 października 2017 roku, miało być zabezpieczeniem przed wyłudzaniem świadczenia na pierwsze dziecko przez pary, które ubiegały się o nie bezpodstawnie i - nierzadko - wyłudzały pieniądze z programu rządowego.

Zabezpieczenie przed potencjalnymi oszustami odbijało się na czasie oczekiwania przez samotne matki na uzyskanie świadczenia 500 plus. A wszystko za sprawą wielu podobnych sytuacji do rozpatrzenia. A co za tym szło - długiego czasu oczekiwania na uzyskanie z sądu wyroku o alimentach. Wprawdzie wniosek o uzyskanie prawa do pobierania pieniędzy można było złożyć, ale - w czasie 3 miesięcy - należało go uzupełnić go o wyrok sądu. W efekcie samotne matki pozostawały bez świadczenia nawet przez kilka miesięcy.

Rodzi się więcej dzieci, na porodówkach tłumy. Czy to efekt 500 plus?

Zabezpieczenie powództwa zamiast wyroku sądu o alimentach

Znalazło się rozwiązanie na przedłużające się oczekiwanie przez samotne matki na wyrok w sprawie alimentów. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej wydało oświadczenie, z którego wynika, że zamiast czekać na uzyskanie tytułu wykonawczego o zasądzeniu alimentów, wystarczy złożyć tzw. zabezpieczenie powództwa. Zobowiązuje pozwanego do płacenia alimentów przed zapadnięciem wyroku sądowego. Uzyskanie wniosku nie podlega opłatom. Można je uzyskać nawet w ciągu jednego dnia.

Z dokumentem należy się udać do odpowiedniego urzędu, by uzyskać świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko bez oczekiwania na sądowy wyrok w sprawie alimentów. Po zapadnięciu wyroku w procesie alimentacyjnym, dokumenty należy donieść do urzędu. Do tej pory zabezpieczenie powództwa było stosowane w procesach sądowych, w którym niezbędne było natychmiastowe zabezpieczenie roszczeń.

Dowiedz się więcej:

Kto zna lukę w prawie, może pobierać pieniądze na każde dziecko z programu Rodzina 500 plus!

Reklama

Udają samotne matki, żeby pobierać pieniądze na pierwsze dziecko z programu Rodzina 500 plus