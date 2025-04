PESEL to skrócona nazwa Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, który został uruchomiony w Polsce w roku 1979. Numer PESEL to unikalny, 11-cyfrowy numer, który identyfikuje osobę fizyczną. To zakodowana data urodzenia, liczba porządkowa, zakodowana płeć oraz cyfra kontrolna. Kodowanie daty urodzenia zostało utrudnione w przypadku osób urodzonych po roku 2000 - do numeru miesiąca jest od tamtej pory dodawana liczba 20.

Reklama

Z czego składa się numer PESEL?

Cyfry 1-6 to data urodzenia. Dla osób urodzonych w latach 1900-1999, jest ona nadawana naturalnie. Dla tych, którzy urodzili się po roku 2000, sprawa wygląda nieco inaczej. Do numeru miesiąca jest wtedy dodawana liczba 20. Z kolei do numeru miesiąca w dacie urodzenia tych osób, które urodziły się przed 1900, dodaje się 80. Jak to wygląda w praktyce? Ci, którzy urodzili się w styczniu 1899, mają w miesiącu urodzenia liczbę 81. Styczeń 1970 roku to 01, a styczeń 2010 to 21.

Dla osób urodzonych w latach 1900-1999, jest ona nadawana naturalnie. Z kolei do numeru miesiąca w dacie urodzenia tych osób, które urodziły się przed 1900, dodaje się 80. Jak to wygląda w praktyce? Ci, którzy urodzili się w styczniu 1899, mają w miesiącu urodzenia liczbę 81. Styczeń 1970 roku to 01, a styczeń 2010 to 21. Cyfry 7-10 to numer serii z oznaczeniem płci, przy czym płeć to cyfra 10 z kolei, a więc przedostatnia. Płeć żeńską oznaczają cyfry parzyste, a męską nieparzyste. Po zmianie płci jest nadawany zupełnie nowy numer PESEL.

Po zmianie płci jest nadawany zupełnie nowy numer PESEL. Cyfra 11 to tzw. cyfra kontrolna.

Warto wiedzieć, że przy nadawaniu numeru PESEL mogą zdarzać się błędy. W samym 2012 w wyniku błędu urzędników, ten sam numer nadano różnym osobom aż w około 2 tys. przypadków.

Paszport - jak go wyrobić?

Kto nadaje numer PESEL?

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządza akt urodzenia.

Urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zameldowania pobytu stałego lub czasowego.

Organ wydający polski dokument tożsamości.

Kiedy można zmienić numer PESEL?

Numer PESEL można zmienić tylko w 3 przypadkach.

Kiedy nastąpiła zmiana płci.

Kiedy dana osoba ma nowy akt urodzenia.

Kiedy decyzja urzędu okazała się błędna i np. numer ulega powtórzeniu.

Co to jest PESEL2?

Istnieje również system PESEL2. To program rozwoju dostępu obywateli do usług publicznych i informacji przez internet. Jest to projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mający na celu rozwój tzw. społeczeństwa informacyjnego. To przedsięwzięcie, którego celem jest budowa nowoczesnej e-administracji.

Reklama

Czytaj więcej porad