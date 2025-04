Podatek liniowy to taki rodzaj podatku, w którym wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. W Polsce od 2009 obowiązuje podatek liniowy PIT. Podpowiadamy, komu opłaca się skorzystać z podatku liniowego oraz ile wynosi podatek liniowy w Polsce w 2017 roku. Poznaj też zalety i wady podatku liniowego.

Podatek liniowy (flat tax) to metoda obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Wg zasad podatku liniowego, mogą z niego skorzystać wyłącznie podatnicy rozliczający przychody z działalności gospodarczej.

Podatek liniowy w Polsce w 2017 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu. Prawo do stosowania tej formy opodatkowania mają podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym to stosowanie jednej stawki podatku niezależnie od tego, ile przedsiębiorca zarabia. Oznacza to tyle, że do fiskusa z tytułu podatku dochodowego trafia 19% przychodów pomniejszonych o koszty oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorcom zarabiającym powyżej 85 528 zł opłaca się przejść na podatek liniowy.

Z podatku liniowego skorzystać mogą wyłącznie podatnicy rozliczający przychody z działalności gospodarczej. Najbardziej opłaca się skorzystać z niego przedsiębiorcom zarabiającym powyżej 85 528 zł.

Do głównych zalet podatku liniowego możemy zaliczyć:

stałą stawkę , która nie zmienia się, nawet gdy firma uzyskuje wysoki dochód,

brak konieczność płacenia podatku, w sytuacji kiedy przedsiębiorca nie osiągnął przychodu.

Wady podatku liniowego:

Do głównych wad podatku liniowego zalicza się:

brak możliwość korzystania z ulg podatkowych np. na internet, dzieci, a także z ulgi rehabilitacyjnej,

Wybór formy opodatkowania powinien być mocno uzależniony od wysokości osiąganych dochodów. Podatek progresywny to taki, w którym wysokość należnego podatku rośnie szybciej niż proporcjonalnie w stosunku do wielkości podstawy opodatkowania. Wybór między podatkiem progresywnym a liniowym musi wiec być uzależniony od dochodu. Jeśli zarabiasz więcej niż 85 528 zł to lepiej będzie jeśli skorzystasz z podatku liniowego. Jeśli twój dochód jest niższy, możesz skorzystać z podatku progresywnego.

