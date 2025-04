Jak wynika z badań przygotowanych w ramach międzynarodowego projektu Global Matrix 4.0, tylko ok. 20% dzieci jest wystarczająco aktywnych na co dzień*. Problem otyłości i nadwagi dotyczy aż 10 % dzieci i młodzieży na świecie**. Co więcej, według danych Instytutu Żywienia i Żywności, polskie dzieci są zaliczane do najszybciej tyjących w Europie.***

Reklama

Jak wygląda przeciętny dzień polskiego ucznia? Rano ogląda telewizję lub filmy na komputerze, po szkole wychodzi z psem na spacer i czasami spotyka się ze znajomymi. Wieczorem spędza czas w domu ze smartfonem w ręku. Często zamiast kolacji sięga po słodycze****. Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak.

Obudź w dziecku miłość do sportu

Aktywna zabawa i ruch na świeżym powietrzu są kluczowe dla rozwoju dzieci. Jak więc obudzić w najmłodszych sportowego ducha? Pokazując, że aktywność jest fajna! Zabieraj je na różne zajęcia oraz zawody – niech poczują atmosferę zdrowej rywalizacji i pokibicują zawodnikom. Warto też opowiadać im inspirujące historie znanych sportowców. Nie ma sensu zmuszać ich do konkretnej dyscypliny, niech sami wybiorą ulubioną aktywność. I jeszcze jedno – nie krytykuj, jeśli nie zawsze wszystko im wychodzi. To ma być przede wszystkim dobra zabawa.

Dobrej zabawy na pewno nie zabraknie podczas kolejnej, XXIV już edycji Pucharu Tymbarku. To największy w Europie turniej piłkarski dla dzieci organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej, w którym biorą udział dzieci z całej Polski. Do poprzedniej edycji zgłosiło się blisko 55 tys. chętnych! Same jesteśmy ciekawe, jak będzie w tym roku.

Wielu byłych uczestników turnieju gra obecnie w najlepszych klubach europejskich oraz w reprezentacji Polski (m.in. Paulina Dudek, Ewa Pajor, Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Adam Buksa, Bartosz Slisz). Najlepsi uczestnicy Pucharu Tymbarku regularnie biorą też udział w zgrupowaniach Akademii Młodych Orłów.

Z każdym rokiem do zawodów dołącza coraz więcej dziewczyn. Do wzrostu zainteresowania futbolem wśród nich przyczyniają się również nowe inicjatywy PZPN, takie jak kampania „Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku”, która zachęca do rozpoczęcia przygody z piłką nożną i zapisania się do pobliskiego klubu piłkarskiego. To nie tylko przepis na zdrową, przyjemną aktywność, ale i świetny sposób na spędzenie czasu z rówieśnikami i najbliższymi.

To sport, który uczy nie tylko samodyscypliny i współpracy, ale również poszanowania zasad oraz innych osób, a także kulturalnej rywalizacji. Mierząc się z rówieśnikami z całego kraju, podczas rozgrywek Pucharu Tymbarku, dzieci mają szansę poprawić piłkarskie umiejętności i rozwijać swój talent. Turniej popularyzuje idee fair play, wspierając i nagradzając przejawy uczciwego współzawodnictwa. Angażuje też całe rodziny do śledzenia rozgrywek (wszak wsparcie najbliższych jest dla młodych uczestników nieocenione).

Zdrowa rywalizacja i cenne nagrody

Zapisy do XXIV edycji turnieju piłkarskiego, którego sponsorem generalnym jest Tymbark, rozpoczęły się 4 września i potrwają do 31 stycznia 2024 roku. Do udziału w wydarzeniu mogą zgłaszać się drużyny szkolne dziewcząt i chłopców z całej Polski w trzech kategoriach wiekowych: do 8, 10 i 12 lat. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, trenerzy oraz opiekunowie (np. rodzice za pisemną zgodą dyrektora szkoły). Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.zpodworkanastadion.pl.

Finałowe mecze odbędą się na PGE Narodowym. Na najlepsze drużyny czekają atrakcyjne nagrody. Wygrani (poza nagrodami i medali) nie tylko otrzymają zaproszenia na mecz reprezentacji Polski, ale będą mieli również okazję zadać pytania swoim idolom podczas specjalnego spotkania z zawodnikami kadry narodowej.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Podczas tegorocznej edycji drużyny wezmą także udział w konkursach na najlepszą nazwę i logotyp drużyny. Nagrodą za kreatywność będzie bon o wartości 5 tys. zł na sprzęt sportowy. Przyznane zostaną też nagrody specjalne dla szkół w postaci sprzętu sportowego. W każdym województwie zwycięża jedna szkoła, reprezentowana w turnieju przez największą liczbę drużyn. Jest więc o co walczyć!

ETAPY turnieju:

Zapisy: 04.09.2023 r. – 31.01.2024 r.

I etap (gminny i powiatowy): 11.03. – 30.04.2024 r.

II etap (wojewódzki): 01 – 31.05.2024 r.

III etap (ogólnopolski): czerwiec 2024 r.

Nagroda Główna: wrzesień 2024 r.

*Raport. O stanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Global Matrix 4.0

**Otyłość dzieci i młodzieży poważnym problemem globalnym gov.pl [dostęp 27.09.2023 r.]

***Otyłość – opowiemy o tym, czego jego nie wiecie, ncez.pl (dostęp 27.09.2023 r.)

Reklama

**** Raport. Dziennik codziennej aktywności dzieci i młodzieży. Rzecznik Praw Dziecka, 2023