Efektywna nauka języków obcych

Co, jest nie tak? Oczywiście: Twój sposób nauki

Wbrew pozorom Ty już dobrze wiesz, czym jest nie efektywna nauka języka obcego. Już nie raz widziałeś jej efekty, a raczej ich brak. Wszechobecna i wszechogarniająca nuda, wkuwanie na pamięć reguł gramatycznych, to tylko niektóre cechy charakteryzujące taki rodzaj nauki. W naprawdę skutecznej i efektywnej nauce „ze świecą” szukać tego typu zjawisk. Efektywna nauka - jak sama nazwa wskazuje - wykorzystuje maksymalną ilość pożądanych czynników, przy minimalizacji niekorzystnych zjawisk, co prowadzi do maksymalnych efektów w minimalnym czasie. Czynników podnoszących efektywność nauki języków obcych jest wiele, ale kilka z nich wartych jest specjalnej uwagi:

Pełne wykorzystanie możliwości mózgu

Standardowe lekcje języka obcego aktywizują tylko jedną półkulę mózgową. Oczywiście, jest to ta lewa, która koncentruje się na sprawach związanych z logiką, mową, liczbami itp. rzeczami. Do pełnego wykorzystania możliwości naszego mózgu w czasie nauki, potrzebna jest aktywność obu półkul mózgowych: zarówno lewej, jak i prawej. Właśnie dlatego we współczesnych podręcznikach regułą już są elementy odpowiadające aktywności prawej półkuli, takie jak np. kolorowe obrazki, niecodzienne dialogi, diagramy, wykresy, wykorzystanie obrazów itp. Na pierwszy rzut oka może się wydawać się, że to już jest to, ale nie zupełnie.

Lekcje wykorzystujące w możliwie największym stopniu możliwości Twojego mózgu, można poznać już od razu po następujących elementach:

po wykładowcy – zaangażowanego w prowadzenie lekcji, dynamicznego, energetycznego i z pobłażaniem podchodzącego do popełnianych błędów;

po samej lekcji – ciekawa, dziwna, niekonwencjonalna, wykorzystująca przeróżne rekwizyty i ćwiczenia, oparta o nietypową historię.

Wielozmysłowość

Standardowa lekcja języka obcego opiera się na wykorzystaniu 3 najważniejszych ludzkich zmysłów: wzroku (oczy), słuchu (uszy) oraz smaku (język) - właśnie w takiej kolejności. Przeważnie lekcje podzielone są na określone części angażujące co najwyżej dwa zmysły. Dodatkowo treść lekcji opiera się na Twojej znikomej aktywności (głównie co robisz, to siedzisz). Efektywna lekcja ma za zadanie sprawić, aby uczestnicy w jak największym stopniu brali w niej udział, aby „wciągnęli się” w jej treść, zapominając o siedzeniu i czekaniu tylko na koniec zajęć.

Motywacja

Bardzo ważna sprawa, o której z pewnością miałeś już okazję co nieco usłyszeć. Motywacja to ten przysłowiowy „błysk w oku” oraz pełne zaangażowanie danego uczestnika w naukę danego języka. Motywacja naturalna wynika z silnego dostosowania treści lekcji do zainteresowań i celu jej uczestników. Na tym właśnie opierają się takie kursy, jak np. „Business English”.

Z kolei sztuczna motywacja wytwarzana jest przez samych prowadzących poprzez odpowiednią organizacją zajęć, np. poprzez wprowadzenie różnego rodzaju konkursów, wręczając nagrody za szczególe wysiłki, chwaląc postępy uczniów itd. Słowem chodzi o stworzenie warunków wyzwalających w uczniach dodatkową chęć i zapał do dalszej nauki.

Sprzyjanie pamięci

Chodzi tutaj o fakt wykorzystania przez prowadzących zajęcia, a także samych uczestników określonych praw i zasad rządzących naszym umysłem. To pozwoli w późniejszym czasie w łatwy sposób przypomnieć sobie samą treść zajęć.

Podsumowując: tych kilka wymienionych powyżej cech charakteryzuje dobrą, efektywną lekcję języka obcego. Nie istnieją czarodziejskie sposoby, techniki, czy metody. Nie dość, że one nie istnieją, to są po prostu zupełnie nie potrzebne. Jedyne czego potrzebujesz, to dobrze zorganizowana, zbudowana i prowadzona lekcja. Niektóre kursy wykorzystują większość istniejących metod i technik, podczas gdy inne koncentrują się tylko na jednej, wypracowanej przez siebie metodzie. Jakkolwiek same „fundamenty” nie zmieniają się, gdyż prawa pamięci oraz zasady nauki języków obcych pozostają takie same.