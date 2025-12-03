Zegarki Flik Flak od lat pozostają wyjątkową propozycją. Łączą atrakcyjny wygląd, trwałość i funkcje edukacyjne, dzięki czemu dzieci naprawdę z nich korzystają. Najnowsza kolekcja Showtime idealnie wpisuje się w ten trend. Flik Flak od początku stawia na naukę analogowego czasu w przyjazny sposób. Kolorowe cyfry, wyraźne podziałki i charakterystyczne wskazówki Flik i Flak pomagają dzieciom zrozumieć działanie godzin i minut. Do każdego zegarka dołączany jest papierowy zegar do ćwiczeń, który pozwala trenować ustawianie wskazówek. Dzięki temu nauka czasu staje się zabawą, a nie obowiązkiem.

Kolor, blask i energia kolekcji Showtime

Kolekcja Showtime powstała z myślą o dzieciach, które uwielbiają kolory, błysk i ruch. Model PICK A BOW jest przeznaczony dla najmłodszych, od trzeciego do piątego roku życia. Kokardki na pasku i perłowy połysk koperty nadają mu uroku, ale jednocześnie zachowano prostotę, która ułatwia pierwsze kroki w nauce godzin. Starsze dzieci znajdą w tej kolekcji modele DISCO TIME, PARTY FINALE i SOUNDSCAPE. Każdy z nich ma swój charakter, od dyskotekowych motywów po muzyczne inspiracje, a wszystkie mają czytelną tarczę i trzy wskazówki, co wspiera naukę precyzyjnego odczytywania czasu.

Model PICK A BOW / Mat. prasowe

Praktyczne rozwiązania, które docenią rodzice

Zegarki Flik Flak są lekkie, wygodne, odporne na dziecięce przygody i wodę, a w razie potrzeby można je wyprać w pralce. Koperta i elementy wykonano z materiałów bio, a pasek z tekstyliów powstałych z recyklingu butelek PET, dzięki czemu zegarki są trwałe i przyjazne środowisku.

Model DISCO TIME / Mat. prasowe

Codzienny towarzysz dzieci

Flik Flak towarzyszy dzieciom na co dzień. Pomaga w porannych przygotowaniach, buduje nawyk punktualności i daje poczucie samodzielności. Kolekcja Showtime pozwala dzieciom łączyć naukę czasu z zabawą, energią i kreatywnością. Każdy model zachęca do ruchu, tańca i aktywności, a jednocześnie rozwija umiejętności, które przydadzą się w przyszłości. Dodatkowo dzięki aplikacji Flik Flak – The Adventure of Time, dzieci mogą wchodzić w interaktywny świat nauki godzin i minut, łącząc cyfrową zabawę z edukacją.

Model PARTY FINALE / Mat. prasowe

Idealny prezent na każdą okazję

Model, który wybierzesz, zależy od temperamentu dziecka i jego wieku. Najmłodsi szybko polubią prostszy PICK A BOW, a starsze dzieci znajdą coś dla siebie w energetycznych zegarkach DISCO TIME, PARTY FINALE i SOUNDSCAPE. Każdy z nich łączy estetykę z funkcją edukacyjną, co sprawia, że zegarek staje się codziennym towarzyszem, który uczy, bawi i daje poczucie samodzielności. W okresie Mikołajek czy Świąt Bożego Narodzenia taki drobiazg może być też idealnym prezentem – nie tylko pięknym, ale i wartościowym, który zostaje z dzieckiem na dłużej.

Model SOUNDSCAPE / Mat. prasowe

Materiał promocyjny marki Flik Flak