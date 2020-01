Upławy w ciąży - kiedy ich kolor to powód do niepokoju

fot. Adobe Stock

Upławy w ciąży wzorcowo są biało-przezroczyste, ale mogą przybrać też inną barwę i jest to sygnał od organizmu, że masz do czynienia np. z infekcją. Czasem może być groźna dla płodu.

W przypadku upławów w ciąży ważny jest nie tylko kolor, lecz także konsystencja, zapach, struktura i ilość. Jeśli niepokoi cię ich wygląd lub czujesz kwaśny zapach podczas zdejmowania bielizny - zgłoś się do lekarza na kontrolne badanie. Tym bardziej, jeśli występują dodatkowe obawy jak świąd, pieczenie czy zaczerwienienie w okolicach ujścia pochwy - możliwe, że doszło do zakażenia drożdżakami.

Białe upławy w ciąży

Zazwyczaj mają konsystencję twarożku i towarzyszy im zaczerwienienie i świąd w okolicach pochwy. To bardzo częsta przypadłość, prawdopodobnie dopadła cię infekcja grzybicza i konieczne jest wdrożenie leczenia miejscowego - skontaktuj się z lekarzem.

Żółte upławy w ciąży

Żółte upławy w ciąży informują, że doszło do zakażenia pierwotniakiem, lecz także mogą być sygnałem problemów z pęcherzem lub drogami moczowymi. Przed wizytą u lekarza obserwuj dodatkowe objawy - np. bolesność przy oddawaniu moczu.

Zielone upławy w ciąży

Zielone i zielono-żółte upławy zaliczane są jako symptom infekcji spowodowanej obecnością rzęsistka pochwowego. To pierwotniak, który sieje spustoszenie w drogach moczowych kobiety. U ciężarnej mogą pojawić się dodatkowe objawy, takie jak: szczypanie, pieczenie w okolicy cewki moczowej podczas oddawania moczu. Jeśli dodatkowo zaobserwujesz, że mocz ma białawe zabarwienie, może to świadczyć o obecności ropy.

Brązowe upławy w ciąży

Taki kolor upławów w ciąży sugeruje obecność krwi w śluzie. Jest to dopuszczalne w granicach normy, czyli we wczesnej ciąży - zapoznaj się z informacjami nt. krwawienia w ciąży i jego przyczyn na każdym etapie ciąży. Sporadyczne występowanie brązowych upławów w ciąży nie jest powodem do niepokoju, chyba że doświadczasz np. ostrego bólu w podbrzuszu w ciąży. Skontaktuj się z lekarzem.

Różowe upławy w ciąży

Takie upławy to często prawidłowa wydzielina pochwowa z dodatkiem krwi i niekiedy nie jest to związane z układem rozrodczym, a hemoroidami w ciąży. Często panie korzystające z toalety widzą na papierze toaletowym upławy oraz różowe wstążki, paski - jeśli cierpią na hemoroidy możliwe, że krew pochodzi z okolic odbytu.

Wodniste upławy w ciąży

Jeśli zaobserwowałaś obfitą ilość upławów o półprzezroczystej, niekiedy zaróżowionej, ale koniecznie - wodnistej - konsystencji, możliwe że odchodzą ci wody płodowe. Nie wygląda to tak, jak na filmach! Wody płodowe mogą się sączyć porcjami wielkości łyżeczki do herbaty - w III trymestrze bądź czujna!

Upławy w ciąży o galaretowatej konsystencji

Jeśli kolor upławów w ciąży nie jest źródłem twojego niepokoju, a raczej ich konsystencja i struktura, a dodatkowo jest blisko terminu porodu, możliwe że to nie upławy w ciąży, a czop śluzowy. To korek, który zabezpiecza płód przed infekcjami z zewnątrz. Wówczas zrezygnuj już ze współżycia z uwagi na dziecko i odliczaj dni do porodu.

Upławy w ciąży - profilaktyka i leczenie

Upławy w ciąży są bardzo częste i ich wygląd i konsystencja mogą zależeć nawet od przeziębienia w ciąży czy drobnej infekcji, a częstokroć kobiety mylą upławy w ciąży z nasieniem partnera, które wypływa po stosunku np. w ciągu dnia po wieczornym współżyciu.

W ciąży postaraj się dbać o higienę intymną - podmywaj się wodą z mydłem ręką, nie stosuj specyfików perfumowanych i myjek, którymi zazwyczaj obmywasz ciało. Zrezygnuj z drażniącej bielizny, a postaw na bawełnianą. Nie noś też obcisłych legginsów czy dżinsów - mogą podrażnić wargi sromowe.

W zależności od rodzaju infekcji i zakażenia lekarz dopiera leczenie, najczęściej są to preparaty przeciwgrzybicze w postaci maści do stosowania miejscowego, rzadziej globulki dopochwowe z uwagi na bezpieczeństwo płodu.

Pamiętaj! W ciąży to ty jesteś swoim lekarzem pierwszego kontaktu i powinnaś zapisywać wszelkie wątpliwości, liczyć ruchy płodu i obserwować swój organizm - to ważne, by mieć wiedzę na temat swojego ciała i umieć odpowiedzieć na pytania lekarzy czy położnych.

