Zapewne nie jesteś w stanie zliczyć, ile razy w życiu byłaś przeziębiona, miałaś katar, uporczywy kaszel czy gorączkę. Czas ciąży jest szczególny, bo wiele z dotychczasowych przyzwyczajeń w temacie leczenia infekcji możesz odłożyć na półkę. Podpowiadamy, jak leczyć przeziębienie w ciąży skutecznie i bezpiecznie.

Drobna infekcja czy przeziębienie w ciąży bardzo osłabiają organizm kobiety. Mogą okazać się groźne dla dziecka, ale przede wszystkim są uciążliwe w leczeniu. Warto wiedzieć, jakie leki można przyjmować w ciąży.

Jak mówi znane przysłowie, lepiej zapobiegać, niż leczyć, ale jeśli jesteś w ciąży i podejrzewasz u siebie przeziębienie, nie panikuj. Każda przyszła mama martwi się, czy choroba nie wpłynie na zdrowie dziecka. W rzeczywistości przeziębienia w ciąży są bardzo częste, bo organizm jest osłabiony i podatny na infekcje, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Jeśli dopiero planujesz ciążę, warto abyś zaszczepiła się na grypę i wzmacniała odporność zdrową dietą i suplementacją, zwł. witaminą D.

Choć pokutuje przeświadczenie, że leczone i nieleczone przeziębienia trwają tyle samo, czyli 7 dni, to nie warto przez tydzień odmawiać sobie leków dozwolonych w ciąży, by poprawić swoje samopoczucie czy zminimalizować objawy.

Przeziębieniu najczęściej towarzyszą:



ból gardła i głowy,

osłabienie,

stan podgorączkowy lub gorączka,

wodnisty katar (początkowo),

kaszel.

Najczęściej poświadczają one wirusową infekcję górnych dróg oddechowych. Objawy te powinny po 2-3 dniach się zmniejszać, a po 7 dniach zupełnie ustąpić. Jednak nie zawsze się tak dzieje - nieleczona infekcja może zająć zatoki i płuca, co może prowadzić do zapalenia zatok lub zapalenia płuc.

Wiele kobiet w ciąży nie chce stosować leków na przeziębienie dostępnych bez recepty zapominając, że dobre samopoczucie mamy, to dobre samopoczucie dziecka. Na rynku znajdziemy kilka produktów (np. spray czy syrop Prenalen), które poprawiają stan zdrowia przyszłej mamy i łagodzą objawy infekcji.

Jak zbić gorączkę w ciąży? Podstawowym lekiem do leczenia wszelkich infekcji wirusowych jest paracetamol, który maksymalnie możesz przyjmować 4g na dobę. Jest to lek bezpieczny w ciąży, który można stosować zgodnie z zaleceniami na ulotce (1-2 tabletki do 4 razy na dobę) lub po konsultacji z lekarzem - nawet większej.

Do preparatów odpowiednich dla przyszłych mam zaliczamy:

Paracetamol Biofarm,

Panadol,

Paracetamol Filofarm,

Apap,

Acenol Forte.

Nie odmawiaj sobie środków przeciwgorączkowych mówiąc, że to chemia - prawdopodobnie bardziej szkodliwe są kosmetyki, które na co dzień stosujesz (nawet te na rozstępy!), niż kilkakrotne przyjęcie dawki paracetamolu. Sprawdź koniecznie, jakie kosmetyki są zakazane w ciąży.

Niewskazane jest stosowanie ibuprofenu, naproksenu i aspiryny (w większości przypadków). W dużych dawkach mogą one prowadzić do odklejenia łożyska, wad rozwojowych płodu i poronienia.

Pamiętaj, że leki dla kobiet w ciąży są lekami... z nazwy. Większość z nich bazuje na naturalnych składnikach, takich jak czosnek, miód, syrop z malin czy imbir, dlatego nie jest konieczny ich zakup. Wystarczy zjeść kanapkę z czosnkiem, napić się naparu z imbiru (to jeden z bardzo skutecznych sposobów na ciążowe mdłości). Zerknij na nasze sprawdzone sposoby na walkę z objawami przeziębienia w ciąży.

Najbezpieczniej jest działać miejscowo i zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie zaszkodzą bezpieczne babcine sposoby.

Wybieraj leki w aerozolu. Działają miejscowo i szybko przenikają przez skórę oraz błonę śluzową. Najlepiej, jeśli taki lek zawiera benzydaminę, czyli substancję o działaniu przeciwzapalnym i znieczulającym.

Stosuj płukanki do gardła: płucz gardło roztworem wody z soli lub z sodą oczyszczoną.

Stosuj tabletki do ssania na gardło na bazie miodu i czosnku, ale lepszym wyborem jest domowy syrop z miodu.

Katar to jedna z najbardziej dokuczliwych dolegliwości, a kiedy cierpisz na przeziębienie w ciąży, nie możesz stosować kropli czy tabletek na katar.

Inhaluj się tradycyjnymi metodami lub nebulizatorem - ważne, by w przypadku pierwszej metody korzystać z olejków eterycznych, które nie są na bazie alkoholu. Przeczytaj, jak poprawnie wykonać inhalację oraz nebulizację.

Rozgnieć czosnek i owiń go gazą, zawiąż sznurkiem i powieś w pomieszczeniu - będzie działał antybakteryjnie.

Przygotuj napar z imbiru: pokrój go na małe plasterki, zalej wodą i gotuj przez 15 minut pod przykryciem. Możesz mieszać go z herbatą lub sokiem malinowym, cytryną.

fot. Ula Bugaeva

Jeśli kaszel jest męczący, duszący, może być objawem poważnej infekcji. Nie bagatelizuj go i zgłoś się do lekarza, zwłaszcza w I trymestrze ciąży, szczególnie istotym z uwagi na tworzenie się w tym czasie organów płodu. Nie zażywaj tabletek do ssania na bazie tymianku i podbiału, bo mogą zaszkodzić dziecku.

Tradycyjna metoda pozbywania się mokrego kaszlu to syrop z cebuli - babcine sposoby są skuteczne i bezpieczne!

Pij dużo wody oraz napary malinowe oraz z owocu anyżu.

Stosuj herbatki ziołowe na kaszel i skonsultuj z lekarzem jego charakter by wiedzieć, czy nie masz np. zapalenia tchawicy.

Wietrz pomieszczenia i oczyszczaj powietrze.

Oprócz tradycyjnej cytryny, imbiru i miodu mogą pomóc nam produkty bogate w cynk, żelazo, witaminę D, beta-karoten, kwasy omega-3 oraz witaminę C. Zaliczamy do nich, m.in. pestki dyni, nasiona słonecznika, natkę pietruszki, szpinak, jarmuż, brokuły, paprykę, marchew, kapustę, olej lniany, olej z orzechów włoskich, olej rzepakowy tłoczony na zimno, orzechy włoskie, orzechy laskowe, migdały.

To nieprawda, że w ciąży wszystkie antybiotyki są przeciwwskazane, ale należy unikać w czasie ciąży tetracyklin i chinologów. Bez obaw możesz stosować:

leki z grupy penicylin,

amoksycylina,

cefalosporyny II generacji,

ampicylina,

erytromycyna,

niektóre makrolidy.

Znacznie groźniejsza od antybiotyków jest infekcja sama w sobie, więc nie obawiaj się stosowania antybiotyków, które przepisał ci lekarz świadomy twojego stanu.

Syrop z czosnku: najlepszy przepis