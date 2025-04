Czop śluzowy (zwany także korkiem śluzowym) jest zbitym, śluzowatym kawałkiem przypominającym galaretkę. Pojawia się zaraz po zapłodnieniu.

Czop śluzowy - jak wygląda, funkcje

Sporo kobiet w ciąży obawia się, że przegapi czop śluzowy, kiedy ten wypadnie. Jest to jednak trudne do pominięcia - korek śluzowy może mieć kolor jasnoróżowy (być zabarwiony krwią) i objętościowo jest większy, niż nawet obfite upławy.

Dzięki swojej konsystencji szczelnie zamyka on ujście szyjki macicy u ciężarnych, tworząc blokadę między macicą a pochwą. To naturalna bariera, która chroni rozwijającego się malucha przed bakteriami i infekcjami. Żadne drobnoustroje nie mają prawa przeniknąć do wnętrza macicy.

Korek śluzowy - kiedy odchodzi

Zjawisko odejścia korka śluzowego ma miejsce na końcu ciąży. Nie zawsze oznacza to jednak początek porodu. Jest jedynie znakiem rozszerzania się szyjki macicy. W ten sposób ciało przygotowuje się do wydania na świat dziecka.

Wypadnięcie czopu śluzowego to dobry sygnał. Szyjka macicy rozszerza się i mięknie, dzięki czemu dziecko łatwiej przedostanie się przez kanał rodny. Nie należy bać się krwistego koloru śluzu. To skutek pękania naczyń krwionośnych.

Czop śluzowy może odejść na kilka dni do kilku tygodni przed porodem. Jest to jeden ze zwiastunów nadchodzącego porodu. U jednych czop śluzowy odchodzi 3 tygodnie przed porodem, a u innych np. 3 tygodnie i 2 dni. To jest natura, a nie schematy - wyjaśnia Celina Fręczko, położna.

Uwaga! Gdy czop śluzowy odpadnie, kobieta nie powinna współżyć. Rozwijający się maluch bez ochrony jest bardziej narażony na infekcje.

Kiedy czop śluzowy powinien wzbudzić niepokój

Gdy czop śluzowy zostanie wydalony przed 36. tygodniem ciąży, a do tego jest koloru ciemnej krwi, jak najszybciej udaj się do lekarza prowadzącego ciążę. Istnieje możliwość, że jest to przedwczesne otwieranie się macicy. Do ginekologa umów się także, jeśli w III trymestrze ciąży zauważasz ciemne plamienia.

