Pytanie o termin porodu najczęściej stawiane jest przyszłej mamie. Metod obliczania porodu jest kilka, każda podaje przybliżoną datę urodzenia dziecka.

Dość prostą metodą obliczenia terminu porodu jest reguła wymyślona przez niemieckiego położnika Franza Naegelego. Sprawdza się wtedy, gdy miesiączkujesz regularnie.

Opiera się na założeniu, że masz okres co 28 dni, a do poczęcia doszło w 14. dniu cyklu, czyli w czasie owulacji. Uśrednianie powoduje, że według tej reguły wszystkie miesiące trwają ponad 30 dni (dokładnie 30,4), a to może powodować pewne odchylenia w obliczeniach. Wzór pozwalający obliczyć termin porodu:

termin ostatniej miesiączki + 7 dni – 3 miesiące = termin porodu

Na przykład: jeśli ostatnia miesiączka rozpoczęła się 20 lipca, to:

20.07 (+ 7 dni)= 27.07

27.07 - 3 miesiące = 27.04 - to przybliżony termin porodu.

Jeśli twój cykl miesięczny trwa 26 dni, termin porodu przypadnie 2 dni wcześniej, przy cyklu 32-dniowym o 4 dni później niż w 28-dniowym.

Najbardziej wiarygodny termin porodu możesz poznać podczas USG. Pomoże mu w tym ocena wielkości dziecka. Lekarz ocenia wiek ciąży na podstawie wielkości zarodka, a później na tyle rozwiniętego płodu, że termin porodu może się zmieniać. Warto zapisać się na USG genetyczne w ciąży, które jest przeprowadzane w I trymestrze ciąży i jest bardzo precyzyjne.

Podczas każdej wizyty lekarz bada wysokość dna macicy. Tam gdzie się znajduje, brzuch jest nieco twardszy. Gdy dziecko rośnie, macica powiększa się i przesuwa ku górze. Na tej podstawie można ocenić, czy dziecko rośnie prawidłowo oraz – w przybliżeniu – określić wiek ciąży i przybliżony termin porodu.

12. tydz. – dno macicy na wysokości spojenia łonowego,

16. tydz. – 1–2 palce nad spojeniem łonowym,

20. tydz. – 2–3 palce poniżej pępka,

24. tydz. – na wysokości pępka,

28. tydz. – 2–3 palce powyżej pępka,

32. tydz. – w połowie odległości między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym (najniżej położona kość mostka),

36. tydz. – pod łukami żebrowymi,

40. tydz. – 1–2 palce poniżej żeber (brzuch zaczyna się obniżać).

Ruchy dziecka są nie tylko wzruszającym sygnałem świadczącym o istnieniu dziecka. Można je traktować również jako punkt orientacyjny, który pomaga (niezbyt precyzyjnie) określić termin porodu.

Jeśli jesteś 1. raz w ciąży, ruchy dziecka możesz poczuć około 18–20. tygodnia ciąży : dzień, w którym poczułaś pierwsze ruchy + 22/20 tyg. = termin porodu.

: dzień, w którym poczułaś pierwsze ruchy + 22/20 tyg. = termin porodu. Jeśli jesteś w ciąży kolejny raz, pierwsze ruchy poczujesz już około 16–18. tygodnia: dzień, w którym poczułaś pierwsze ruchy + 24/22 tyg. = termin porodu.

Na odczuwanie ruchów dziecka może mieć wpływ np. twoja waga – szczupłe kobiety są w stanie szybciej je poczuć. Czasem także pomaga w tym doświadczenie. Zdarza się, że ruchy pierwszego dziecka bywają mylone z pracą jelit.

Tylko 10% dzieci rodzi się idealnie o czasie. Jeśli twoje dziecko pojawi się na świecie w ciągu 14 dni po wyznaczonej dacie lub przed nią i tak będzie uznane za urodzone w terminie. Ta metoda jednak jest najpowszechniej stosowana - przy obliczaniu daty porodu stosuje się też regułę Franza Naegelego.

