Luteina dopochwowa i doustna. Jaką funkcję pełni ten hormon

Luteina to hormon płciowy produkowany przez ciałko żółte na początku ciąży. Odpowiada za utrzymanie ciąży. Lekarze przepisują też luteinę na okres (miesiączkę), by cykl wrócił do normy.