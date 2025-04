Ilość kalorii: 265

Czas przygotowania: 85 min

Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

40 dag bakalii - rodzaj wg uznania

2 szklanki mąki

25 dag masła

szklanka cukru pudru

4 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Reklama

Przygotowanie:

1. Bakalie posiekaj, oprósz 2 łyżkami mąki.

2. Masło utrzyj z cukrem pudrem, dodając kolejno 4 żółtka, aż powstanie puszysta masa.

3. Połącz z mąką przesianą z proszkiem do pieczenia.

4. Delikatnie wymieszaj z bakaliami i ubitymi na sztywno białkami.

5. Ciasto przełóż do podłużnej formy wyłożonej papierem do pieczenia.

6. Piecz ok. godzinę w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180°C.

Reklama

Przepis z "Poradnika domowego"