Potrawy w jadłospisie diety lekkostrawnej mogą być bardzo smaczne, choć nie brakuje w niej obostrzeń dotyczących tego, czego powinno się unikać. Wiele tych zaleceń pokrywa się jednak z zasadami zwykłej, zdrowej diety. Dlatego dietę lekkostrawną można stosować także przy normalnym trybie życia, a nie tylko w czasie rekonwalescencji i przy dolegliwościach ze strony układu pokarmowego.

Poniżej kompletny jadłospis diety lekkostrawnej na cały tydzień, składający się z 5 posiłków dziennie. Na podstawie informacji z dalszej części artykułu (produkty zakazane i wskazane) można go modyfikować tak, aby dostosować go do własnych upodobań. Do niektórych dań podpięte zostały przepisy, które pomogą je przygotować.

Dzień 1. diety lekkostrawnej

Śniadanie : bułka pszenna z łyżeczką masła, jajko na miękko, mus z jabłka.

: bułka pszenna z łyżeczką masła, jajko na miękko, mus z jabłka. II śniadanie : 2–3 sucharki, szklanka soku marchewkowego.

: 2–3 sucharki, szklanka soku marchewkowego. Obiad : ziemniaki gotowane, pulpety z mięsa drobiowego, gotowana marchewka, szklanka soku pomidorowego.

: ziemniaki gotowane, pulpety z mięsa drobiowego, gotowana marchewka, szklanka soku pomidorowego. Podwieczorek : szklanka kompotu z jabłek, 2–3 herbatniki.

: szklanka kompotu z jabłek, 2–3 herbatniki. Kolacja: 10 pierogów leniwych.

Dzień 2. diety lekkostrawnej

Śniadanie : gotowana na mleku 2% kasza jęczmienna z musem z truskawek.

: gotowana na mleku 2% kasza jęczmienna z musem z truskawek. II śniadanie : mus dyniowy z tymiankiem.

: mus dyniowy z tymiankiem. Obiad : makaron wstążki z piersią indyka i marchewką.

: makaron wstążki z piersią indyka i marchewką. Podwieczorek : sok wielowarzywny.

: sok wielowarzywny. Kolacja: zupa jarzynowa bez śmietany.

Dzień 3. diety lekkostrawnej

Śniadanie : owsianka z płatków owsianych błyskawicznych na mleku 2% z bananem i cynamonem.

: owsianka z płatków owsianych błyskawicznych na mleku 2% z bananem i cynamonem. II śniadanie : 2 brzoskwinie bez skórki.

: 2 brzoskwinie bez skórki. Obiad : gotowany na parze dorsz, purée z selera i pietruszki, kasza jaglana.

: gotowany na parze dorsz, purée z selera i pietruszki, kasza jaglana. Podwieczorek : serek wiejski z pomidorem i koperkiem.

: serek wiejski z pomidorem i koperkiem. Kolacja: kuskus z jajkiem na miękko, natką pietruszki i pomidorem bez skórki.

Dzień 4. diety lekkostrawnej

Śniadanie : 2 kromki chleba pszennego, 2 jajka na miękko, pomidor bez skórki, posiekana natka pietruszki.

: 2 kromki chleba pszennego, 2 jajka na miękko, pomidor bez skórki, posiekana natka pietruszki. II śniadanie : pieczone jabłko.

: pieczone jabłko. Obiad : cukinia faszerowana ryżem jaśminowym z pomidorami i ziołami.

: cukinia faszerowana ryżem jaśminowym z pomidorami i ziołami. Podwieczorek : jajko na miękko z purée z buraczków.

: jajko na miękko z purée z buraczków. Kolacja: kopytka z batatów z sosem jogurtowym.

Dzień 5. diety lekkostrawnej

Śniadanie : twarożek z sera twarogowego półtłustego, posiekana świeża bazylia, bułka pszenna.

: twarożek z sera twarogowego półtłustego, posiekana świeża bazylia, bułka pszenna. II śniadanie : galaretka brzoskwiniowa.

: galaretka brzoskwiniowa. Obiad : pulpety z indyka w sosie pomidorowym, kasza jęczmienna, gotowana marchew.

: pulpety z indyka w sosie pomidorowym, kasza jęczmienna, gotowana marchew. Podwieczorek : kasza manna z pomarańczą.

: kasza manna z pomarańczą. Kolacja: krem z dyni i pieczonej pietruszki.

Dzień 6. diety lekkostrawnej

Śniadanie : 2 kromki chleba pszennego, 2 plasterki wędliny z piersi indyka, liście sałaty i plasterki pieczonego buraka.

: 2 kromki chleba pszennego, 2 plasterki wędliny z piersi indyka, liście sałaty i plasterki pieczonego buraka. II śniadanie : jogurt naturalny z musem morelowym.

: jogurt naturalny z musem morelowym. Obiad : pieczone ziemniaki z gzikiem z sera twarogowego półtłustego z ziołami.

: pieczone ziemniaki z gzikiem z sera twarogowego półtłustego z ziołami. Podwieczorek : pieczony banan.

: pieczony banan. Kolacja: jajecznica na parze z pomidorami, bułka pszenna.

Dzień 7. diety lekkostrawnej

Śniadanie : ser twarogowy półtłusty z musem malinowym, 2 sucharki.

: ser twarogowy półtłusty z musem malinowym, 2 sucharki. II śniadanie : 4 biszkopty z dżemem truskawkowym bez pestek.

: 4 biszkopty z dżemem truskawkowym bez pestek. Obiad : spaghetti z sosem pomidorowym.

: spaghetti z sosem pomidorowym. Podwieczorek : koktajl z kefiru i truskawek.

: koktajl z kefiru i truskawek. Kolacja: zupa krem z pomidorów i batatów.

fot. Dieta lekkostrawna jadłospis/ Adobe Stock, Sea Wave

Dieta lekkostrawna nie oznacza, że musisz jeść mdłe papki i zupy bez smaku. Możesz stosować większość świeżych i suszonych ziół, a także sok z cytryny i niewielkie ilości soli.

Mięsa marynuj w oliwie i przyprawach. Unikaj octu, curry, chilli, musztardy i papryki w proszku. Jadłospis diety lekkostrawnej stosuj tak długo, jak potrzebujesz. Zobacz tabelę produktów zalecanych i przeciwwskazanych w diecie lekkostrawnej:

Czasem zdarza się, że w czasie lub po infekcji przewodu pokarmowego czasowo rozwija się nietolerancja laktozy. Dzieje się tak między innymi po zakażeniu rotawirusem. W takiej sytuacji warto na 2-3 tygodnie wprowadzić dietę lekkostrawną bez cukru mlecznego. Nie musisz wtedy eliminować produktów mlecznych, ale wybieraj te bez laktozy. -mówi Barbara Dąbrowska-Górska, dietetyk z poradni barbaradabrowska.pl

Podstawową zasadą diety lekkostrawnej jest wykluczenie produktów tłustych, smażonych, wzdymających i ciężkostrawnych.

W diecie lekkostrawnej ogranicza się spożycie błonnika pokarmowego, który jest drażniący dla jelit. Jego najważniejszymi źródłami są warzywa, owoce i razowe produkty zbożowe. Nie oznacza to, że możesz zupełnie wykluczyć wszystkie warzywa i owoce. Wybieraj te dozwolone i stosuj dodatkowe techniki zwiększające strawność, takie jak obieranie ze skórki, krojenie na drobne kawałki, przecieranie przez sito i miksowanie.

Jadłospis diety lekkostrawnej powinien w pełni pokrywać zapotrzebowanie kaloryczne, na składniki pokarmowe oraz odżywcze. Jedz 5–6 małych posiłków w ciągu dnia, w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu nie obciążysz żołądka. Kolację zjedz nie później niż 2 godziny przed snem.

Lekkostrawne posiłki przygotujesz, stosując:

gotowanie w wodzie,

gotowanie na parze,

pieczenie bez dodatku tłuszczu,

duszenie bez dodatku tłuszczu.

Od czasu do czasu możesz smażyć, ale tylko na dobrej, ceramicznej patelni do smażenia beztłuszczowego. Zabronione jest tradycyjne smażenie, pieczenie i duszenie z dodatkiem tłuszczu.

Dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu

Odmianą jadłospisu diety lekkostrawnej jest wersja z ograniczeniem tłuszczu, którą stosuje się przede wszystkim w ostrych stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i w przewlekłych schorzeniach wątroby oraz trzustki. W takiej sytuacji spożycie tłuszczu powinno wynosić od 30 do 50 g na dobę.

fot. Zasady diety lekkostrawnej, Ula Bugaeva

Głównym wskazaniem do zastosowania diety lekkostrawnej są stany zapalne śluzówki żołądka i jelit. Lekkostrawny jadłospis wskazany jest także:

w okresie rekonwalescencji po zabiegach operacyjnych,

w chorobach infekcyjnych przebiegających z wysoką gorączką,

po zakażeniach rotawirusami,

po zatruciach pokarmowych,

w chorobie wrzodowej,

dla osób w podeszłym wieku,

dla chorych, którzy muszą leżeć,

w trakcie inwazyjnego leczenia nowotworu (np. chemioterapia, radioterapia).

Na dietę lekkostrawną możesz przejść również wówczas, gdy jesteś zdrowa, ale czujesz się zmęczona lub masz nieznaczne kłopoty z trawieniem (np. nawracające wzdęcia).

Lekarze sugerują także, by stosować ją w czasie przeziębienia czy grypy. Organizm potrzebuje wtedy więcej sił na walkę, nie może tracić ich na trawienie. Posiłki powinny być zatem tak skomponowane, by dostarczały energii bez zbytniego obciążania układu pokarmowego.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 06.10.2008.

