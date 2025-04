Aby odtworzyć ten wyjątkowy smak, potrzebujesz kilku podstawowych składników: mielonego mięsa (najlepiej wieprzowo-wołowego), cebuli, bułki namoczonej w mleku, jajka oraz przypraw. Całość formuje się w niewielkie kuleczki i gotuje, dusi lub smaży. Najlepiej jest wcześniej udusić je w aromatycznym bulionie, a dopiero potem w sosie pomidorowym.

Chociaż babcie znane są z przygotowywania dużych porcji, z jej przepisu możesz także przygotować mini klopsiki. Idealnie sprawdzą się jako mięsny dodatek do zupy, a także do sosów i dań obiadowych. Świetnie będą smakować także jako szybki obiad do pracy.

Składniki:

500 g mielonego mięsa wieprzowego,

cebula,

2 ząbki czosnku,

jajko,

2 łyżki tartej bułki,

2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku,

pół łyżeczki ostrej papryki w proszku,

łyżeczka suszonego oregano,

150 ml bulionu,

300 ml przecieru pomidorowego,

natka pietruszki,

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz, drobno posiekaj i wrzuć na rozgrzany olej. Smaż przez 2 minuty. Do miski przełóż zmielone mięso, jajko, 2 łyżki tartej bułki, przeciśnięty przez praskę czosnek, przyprawy - sól, pieprz i słodką paprykę i zrumienioną wcześniej cebulę. Wyrób masę i uformuj z niej niewielkie pulpety. Pulpety wrzuć na rozgrzaną patelnię z łyżką oleju i obsmaż ze wszystkich stron. Zalej je gorącym bulion i gotuj przez 10 minut. Dodaj przecier pomidorowy i gotuj pulpety kolejne 10 minut. Pod koniec gotowania dopraw całość ostrą papryką, oregano, solą i pieprzem. Pulpety w sosie pomidorowym podawaj z posiekaną natką pietruszki.

fot. Pulpety w sosie pomidorowym jak u babci/Adobe Stock, ahirao

Klasyczne pulpety jak u babci doskonale smakują w towarzystwie ziemniaków, kaszy, makaronu, a także ryżu czy chrupiącej kromki chleba. Do sosu dorzuć ulubione zioła (najlepiej świeże). Możesz zamiast przecieru sięgnąć po pomidory z puszki i zredukować je, aby sos zgęstniał.

Składniki:

500 g mielonego mięsa wieprzowego,

1 cebula,

1 marchewka,

1 ząbek czosnku,

1 jajko,

3 łyżki tartej bułki,

100 ml bulionu,

250 ml przecieru pomidorowego,

1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku,

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz, pokrój w drobną kostkę i podsmaż na oleju. Do miski przełóż mięso. Dodaj jajko, bułkę tartą, przeciśnięty przez praskę czosnek, zrumienioną cebulę i dopraw całość solą, pieprzem i słodką papryką. Wyrób masę i uformuj z niej niewielkie pulpety. Pulpety wrzuć na rozgrzaną patelnię z łyżką oleju i chwilę przesmaż. Wlej na patelnię gorący bulion, dodaj przecier pomidorowy, marchewkę startą na małych oczkach i gotuj całość przez 20-25 minut.

fot. Przepis na pulpety w sosie pomidorowym jak u babci/Adobe Stock, nadianb

Fit wersję pulpetów przygotujesz z mięsa drobiowego - najlepiej sprawdzi się indyk, choć możesz kombinować także z kurczakiem. Zamiast oleju wybierz oliwę, a dodatek chleba pszennego zastąp tym razowym.

Składniki:

500g mięsa mielonego z indyka,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1 kromka chleba razowego,

1 jajko,

1 łyżeczka oregano,

1 łyżeczka bazylii,

300 ml passaty pomidorowej,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mięso dopraw solą i pieprzem. Dodaj rozkłócone jajko i dokładnie wyrób masę. Kromkę chleba razowego namocz w letniej wodzie, odsącz i przełóż do mięsa. Całość jeszcze raz wymieszaj i uformuj z niej nieduże pulpety. Przełóż na rozgrzaną patelnię z dodatkiem oliwy i smaż przez chwilę. Pulpety zalej passatą. Dopraw oregano, bazylią i całość gotuj pod przykryciem przez 20 minut.

fot. Fit pulpety w sosie pomidorowym jak u babci/Adobe Stock, Sławomir Fajer

Jeżeli chcesz, aby pulpety były jeszcze bardziej dietetyczne, wystarczy ze zmielonego i doprawionego mięsa uformować pulpety, przełożyć je do żaroodpornego naczynia i piec w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni C przez 20 minut. W rondelku oddzielnie przygotuj sos pomidorowy na bazie 200 ml passaty z dodatkiem oregano i bazylii. Możesz także od razu zalać całość sosem i zapiec.

Jeśli chodzi o składniki, skorzystaj z proporcji z powyższego przepisu na fit pulpety. Wykorzystaj mięso z indyka, a oliwą z oliwek delikatnie wysmaruj naczynie żaroodporne, aby klopsy nie przywarły.

fot. Pulpety jak u babci z piekarnika/Adobe Stock, nadin333

Pulpety w sosie pomidorowym to świetny pomysł na domowy obiad także dla najmłodszych. Są miękkie, lekkostrawne i pełne wartości odżywczych, a delikatny sos pomidorowy niemal zawsze smakuje maluchom!

Składniki:

300 g mięsa z indyka albo wieprzowego,

pół cebuli,

ząbek czosnku,

łyżka bułki tartej,

100 ml bulionu warzywnego,

200 ml passaty,

pół łyżeczka suszonego oregano,

pół łyżeczka suszonej bazylii,

łyżka oleju roślinnego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cebulę posiekaj i zeszklij na oleju. Do miski przełóż mielone mięso razem z cebulą, przeciśniętym przez praskę czosnkiem i bułką tartą. Całość dopraw solą i pieprzem. Wyrób dłońmi i uformuj niewielkie pulpeciki. W rondelku zagotuj bulion. Dodaj passatę, oregano, bazylię, sól i pieprz. Włóż do sosu pulpeciki i gotuj całość przez 25-30 minut.

fot. Przepis na pulpety w sosie pomidorowym dla dzieci/Adobe Stock, exclusive-design

Najlepszą metodą na przechowanie i zachowanie świeżości jest wekowanie ich w słoikach. To szybki pomysł na obiad, który podasz z ziemniakami i surówką.

Gorące pulpety przełóż do słoików i wypełnij je możliwie jak najszczelniej. Zakręć dokładnie przykrywką tak, aby nie przekręcić wieka. Napełnij garnek wodą do połowy i ułóż na dnie bawełnianą, czystą ściereczkę kuchenną. Ułóż słoiki tak, aby były niewielkie odstępy - istnieje ryzyko, ze ścianki mogłyby podczas wrzenia obijać się i pęknąć (przykrywka nie powinna być zalana wodą - musi wystawać ponad powierzchnię). Zagotuj przez 20 minut. Gorące słoiki wyjmij i ustaw na blacie kuchennym wyłożonym ściereczką do góry dnem do ostygnięcia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.04.2021.

