Rurki toffi

1. Wszystkie składniki na ciasto wsyp do miski i wymieszaj lekko mikserem.

2. Ciasto przełóż na podsypany mąką stół i szybko zagnieć.

3. Zawiń w folię i odstaw na 30 minut do lodówki.

4. Ciasto rozwałkuj i potnij na centymetrowe paski.

5. Foremki do rurek w kształcie stożków posmaruj masłem.

6. Paski ciasta zawijaj na foremkach, tak aby warstwy ciasta zachodziły na siebie.

7. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 10-15 minut w temp. 180 st. C, aż rurki nabiorą złotego koloru.

8. Ostudź, zdejmij z foremek.

9. Wystudzone rurki napełnij masą krówkową, najlepiej za pomocą szprycy.