Patrycja Sołtysik od 5 lat jest żoną Andrzeja Sołtysika. Para ma 5-letniego syna, Stanisława, a sama Patrycja marzy o kolejnym dziecku - na swoim blogu w jednym z wpisów poruszyła temat trudności z zajściem w ciążę.

Ciąża nie jest na życzenie

Patrycja Sołtysik na swoim Instagramie dokumentuje skrawki codzienności, zamieszcza efekty sesji zdjęciowych, relacje z budowy domu w Krakowie czy swoje przemyślenia. Ostatnio z racji 5 urodzin syna wspomniała we wpisie o tym, że marzyła by Staś w tym wieku miał już rodzeństwo, ale nietaktowne są pytania o to, kiedy ono się pojawi i domniemywanie, czy żona Sołtysika jest w ciąży.

Czuję, że gdy jeszcze raz ktoś zapyta o rodzeństwo dla Stasia, albo zasugeruje, że pod luźniejszą sukienką ukrywam brzuszek... to jedyne na co będzie mnie stać w odpowiedzi to... wybuch płaczu, płaczu z bezsilności. Wiem, że zazwyczaj te pytania wynikają z życzliwych pobudek, że dana osoba nie chce źle - napisała Patrycja Sołtysik na blogu.

Żona Sołtysika marzy o drugim dziecku

Blogerka ma 30 lat i apetyt na życie i macierzyństwo. Niedawno pochwaliła się ich nowo wybudowanym domem, w którym są dwie sypialnie dziecięce.

Czuję nostalgię i biegnący czas... Byłam przekonana, że pięcioletni Stanisław będzie już starszym bratem. Marzyłam o tym i choć nie porzucam tych pragnień, wiem, że nie wszystko da się w życiu zaplanować. Nie narzekam! – jestem wdzięczna za to, że kilka lat temu, być może pierwszy i jedyny raz zostałam mamą. I życzę sobie, oprócz spełnienia marzeń, aby już nikt o nie się nie dopytywał - wyznała żona dziennikarza.

Mamy nadzieję, że marzenia się urzeczywistnią - problemy z zajściem w ciążę są powszechne i dotykają rzeszy kobiet niezależnie od wieku.

