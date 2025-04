Dzieci potrafią dać się we znaki - szczególnie na wakacjach i szczególnie te kilkuletnie, których wszędzie jest pełno i potrzebują ciągłych rozrywek, których brak może skutkować płaczem, dąsami czy jeszcze gorszymi zachowaniami, których każdy rodzic wolałby uniknąć. I niezależnie od tego, jak dobrze wychowane jest dziecko, wszyscy doskonale wiedzą - nuda w tym przypadku nigdy nie oznacza nic dobrego.

Właśnie tego chciała chyba uniknąć Ania Wendzikowska, które ze swoimi dziećmi wybrała się na wczasy nad morze. Stara się zapewnić swoim córeczkom naprawdę mnóstwo atrakcji! Jak sama jednak na to reaguje?

Wycieczki rowerowe i piesze, szaleństwo na plaży - to wszystko brzmi jak idealne wakacje, ale każdy chyba przyzna, że czasem potrzebna jest chwila oddechu i czas tylko dla siebie. Większość rodziców mogłoby się zgodzić z Anią Wendzikowską!

Kolejne atrakcje dla dziewczyn. Po tych wakacjach chyba będzie mi potrzebny jakiś urlop! A tak zupełnie poważnie, to sama bawię się równie dobrze, co dzieciaki. Jestem najszczęśliwsza, kiedy one są szczęśliwe

- pisze dziennikarka pod zdjęciem z córeczką.