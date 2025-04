1 z 4

Małgorzata Rozenek nigdy nie ukrywała, że jej synowie Tadeusz i Stanisław, będący owocami małżeństwa z aktorem Jackiem Rozenkiem, przyszli na świat dzięki metodzie in vitro. Gwiazda była jedną z pierwszy osób w Polsce, które zdecydowały się opowiedzieć o tym publicznie. W rozmowie z Wprost wróciła do tej sprawy, nawiązując do słów jednego z księży, który powiedział, że dzieci z in vitro rodzą się z bruzdami na twarzy.

Mówiłam o swoim problemie jawnie. Cała rodzina, rodzice mnie wspierali. To nigdy nie było tematem tabu. Dziwiłam się, kiedy spotykałam kobiety, dla których przyznanie się było tematem tabu. (...) Jestem wku**iona. Tym bardziej, że autorem tych słów był ksiądz Franciszek Longchamps de Berier, którego przez lata wielbiłam i szanowałam. Gdy usłyszałam jego wypowiedź o in vitro, oniemiałam. Zatkało mnie. Mam nadzieję, że takie uprzedzenia są wynikiem niewiedzy. No bo jak wytłumaczyć powtarzane bzdury o wylewaniu zarodków albo wywożeniu i sprzedawaniu zarodków do Niemiec?

- powiedziała Małgorzata Rozenek.