Jesteś mamą małego dziecka/małych dzieci, a do tego pracujesz i zajmujesz się domem? Jeśli na te pytania odpowiedziałaś twierdząco, to niewykluczone, że to ty mogłabyś być bohaterką filmiku, który za chwilę zobaczysz. Bohaterką internautów, bo to nagranie w ekspresowym tempie stało się hitem!

Praca mamy nie kończy się o 17:00

Autorką nagrania jest Amerykanka Melanie Darnell, miłośniczka fitnessu, veganka i mama trójki dzieci. Kobieta zdecydowała się na pokazanie całemu światu, jak wygląda jej noc. Filmik, który opublikowała na swoim profilu Fitomama na portalu YouTube, rozpoczyna się o godzinie 22:00, a kończy o 6:20 rano. Widać na nim, że kobieta przez całą noc niemal nie śpi przez opiekę nad dziećmi. Jej najmłodsze dziecko, 10-miesięczny syn, nadal śpi z nią w łóżku. W nocy jest bardzo aktywny - zaczepia matkę, gaworzy - jednym słowem, nie daje matce spać.

Rodzicielstwo nie kończy się, gdy słońce zachodzi

- pisze autorka hitowego wideo.

W dalszej części nagrania widzimy, że do łóżka przychodzi również jedno ze starszych dzieci, co po raz kolejny wybudza matkę ze snu. Podsumowując, tej nocy kobieta mogła liczyć zaledwie na kilka krótkich drzemek, zamiast kilkugodzinnego snu. Filmik nosi tytuł "Dlaczego mamy wstają zmęczone?" i - sądząc po reakcjach internautów z całego świata - trafił w punkt spostrzeżeń wielu matek.

Nagranie stało się viralem i roznosi się po sieci z prędkością światła! Macie podobne obserwacje na temat macierzyństwa?

