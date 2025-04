Śliczna dziennikarka niespełna 4 miesiące temu powitała na świecie swoje pierwsze dziecko - córkę Kornelię. Szybko wróciła do pracy i do... ćwiczeń. Sama Blake Lively była pod wrażeniem jej figury!

Wendzikowska jest już znana w kuluarach Hollywood jako polska wysłanniczka przeprowadzająca wywiady z gwiazdami filmu. Ostatnio przeprowadziła rozmowę z Blake Lively, tytułową bohaterką "Wieku Adaline", który 15 maja trafił na ekrany kin.

Wendzikowska często rozpoczyna wywiad lub zadaje pytanie w trakcie rozmowy dotyczące w oparciu o doświadczenie rodzicielstwa - i tym razem nie omieszkała zagaić Lively, że obie są młodymi mamami. Sławna aktorka pochlebiła prezenterce nie dowierzając, że ta ma tak rewelacyjną figurę. Zażartowała, że chciałaby, aby Wendzikowska podzieliła się z nią sekretem smukłej sylwetki. To prawda, dziennikarka wygląda nawet lepiej, niż zanim zaszła w ciążę. Kilka tygodni po porodzie ostro wzięła się do pracy, by przywrócić talię osy.

Wiek Adaline #pressjunket #blakelively #michielhuisman A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on Apr 13, 2015 at 2:22pm PDT

Na pokazie duetu paprocki&brzozowski Wendzikowska pojawiła się ze swoim partnerem, Patrykiem Ignaczakiem. Zdecydowała się na trudną w stylizacji różową sukienkę o asymetrycznym kroju. Wyglądała w niej atrakcyjnie, ale o wiele bardziej naszą uwagę przykuła figura dziennikarki - efekty treningów i diety są powalające. Można? Można! Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia i przekonajcie się same.

