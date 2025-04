W poniedziałek, 25 maja odbył się długo wyczekiwany pokaz duetu paprocki&brzozowski, na którym tłumnie pojawiły się polskie gwiazdy. To była niepowtarzalna okazja, by zaprezentować swoje wdzięki. Niektórym "udało się" to aż za bardzo...

Dużą uwagę skupiała na sobie Małgorzata Rozenek, która na ten wieczór zdecydowała się włożyć asymetryczną, problematyczną suknię w żółtym kolorze. Kreacja mocno eksponowała jej biust i nogi, a towarzyszący jej narzeczony, Radek Majdan, nie mógł oderwać wzroku od ukochanej.

Niespodzianką było pojawienie się na wybiegu w roli modeli, małżeństwa z 5-miesięcznym stażem - Joanny Koroniewskiej & Macieja Dowbora. Para zaprezentowała kilka ciekawych modeli z kolekcji sławnego duetu. Zobaczcie, jakie zdjęcie wrzuciła aktorka jednej roli:

#paprockiibrzozowski #😊☺️😀😉😝 A photo posted by Joanna Koroniewska (@joannakoroniewska) on May 25, 2015 at 5:53pm PDT

Ale żeby nie było tak słodko, to musimy wspomnieć o kilku (potencjalnych) wpadkach. Rozczarował nas look Karoliny Malinowskiej, która wypadła dość przeciętnie. Mylimy się? Wendzikowska ponownie zdecydowała się na kreację w mocnym, i chyba jej ulubionym, odcieniu różu. Herbuś i Glinka odsłoniły zgrabnie nogi, ale czy w udany sposób? Zerknijcie do galerii!

