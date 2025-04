Brzmi poważnie, ale takim nie było spotkanie kilkunastu polskich przedstawicieli środowisk artystycznych oraz dziennikarskich. Z racji rozpoczętych egzaminów maturalnych, gwiazdy także podeszły do testu: Wielkiej Matury Polaków 2015.

Matura to egzamin dojrzałości przeznaczony dla tych, którzy prawdopodobnie będą ubiegać się o dyplom. Trzeba przyznać, że pytania nie należały do najtrudniejszych, ale zahaczały o niemal każdą dziedzinę naukową. A co z tymi, którzy już go posiadają? „Wielką Maturę Polaków” w warszawskim studiu telewizyjnym zdawały m.in. Marieta Żukowska, Liber, Natalia Schroeder, Jula, Norbi, Piotr Sobczyński, Przemysław Skowron, Maria Niklińska czy Bartek Kasprzykowski. Kto jeszcze przywoływał maturalne wspomnienia?

W programie wzięła także udział Anna Wendzikowska, która zaskoczyła nas bardzo drobną figurą. Dziennikarka zawsze była szczupła, ale czy teraz, po urodzeniu córeczki, Kornelli, nie przesadza z wysiłkowymi treningami?

