Jak znaleźć swoje miejsce w… czasie? Film „Wiek Adaline” wejdzie na ekrany polskich kin już 15 maja, a w ramach cyklu „Kino na Obcasach”, seans będziesz mogła obejrzeć w babskim gronie 19 maja.

"Wiek Adaline": historia inna niż wszystkie

Myślałaś kiedyś o tym, by za wszelką cenę zachować młodość? "Wiek Adaline" to historia urodzonej na początku XX wieku młodej kobiety (w tej roli zachwycająca Blake Lively), która na skutek wypadku... przestaje się starzeć. Gdy poznaje mężczyznę, zaczyna rozważać rezygnację z nieśmiertelności, która początkowo będąc błogosławińestwem, staje się przekleństwem.

Producenci „Za wszelką cenę”, „Elegii” oraz „Uciekającej panny młodej” pragnęli zrealizować "Wiek Adaline" z wielkim rozmachem, i to im się udało! To romantyczna epopeja o miłości, przyjaźni i poszukiwaniu swego miejsca…w czasie.

"Age of Adaline": kadry z filmu

To, co wydaje się spełnieniem marzeń o nieśmiertelności, z czasem przynosi dramatyczne konsekwencje. Adaline musi ukrywać się przed władzami, które chcą poddać ją eksperymentom. Wciąż podróżując, zmieniając tożsamości, traci kontakt z najbliższymi, którzy starzeją się na jej oczach. Ta pełna przygód i dramatycznych wydarzeń podróż przez życie Adaline trwa przez niemal cały XX wiek. To życie jest interesujące, kolorowe, niezwykłe, ale także bardzo samotne i pełne strachu. W końcu Adaline znajduje miłość, dla której warto wyrzec się nawet nieśmiertelności. Ale czy to możliwe? Przekonaj się sama! "Wiek Adaline" to film idealny na romantyczną randkę i wypad z przyjaciółkami. Film zachwyca oprawą wizualną, przepięknymi kostiumami od największych kreatorów mody, stworzonymi specjalnie na cele produkcji. Zobacz unikalne kadry pochodzące z filmu "Wiek Adaline" i wybierz się na seans do Multikina!

