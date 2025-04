Doda nie przestaje zaskakiwać! Gwiazda właśnie pochwaliła się fanom najnowszym teledyskiem zespołu Virgin do piosenki "Miłość na etat". Wideo powstało w czasie ślubu wokalistki z Emilem Stępniem. Widać na nim przygotowania, moment przysięgi małżeńskiej, zaproszonych gości, a nawet przyjęcie weselne. Ten niezwykle osobisty teledysk, Doda zadedykowała swojemu mężowi.

Doda wyszła za mąż za swojego partnera Emila Stępnia 14 kwietnia 2018 roku. Para pobrała się w tajemnicy przed mediami w czasie sekretnej uroczystości w Hiszpanii. O zmianie stanu cywilnego gwiazda poinformowała już po fakcie, publikując post na Instagramie. Od tej pory, Doda dawkuje swoim fanom kolejne szczegóły na temat zaślubin. Do sieci właśnie trafił teledysk, w którym można podejrzeć, jak wyglądał dzień ślubu Dody z Emilem Stępniem.

Doda zmieniła nie tylko stan cywilny, ale i... nazwisko! Jak się teraz nazywa?

Doda opublikowała na Facebooku osobisty wpis, w którym zdradziła, że kiedy ponad 2 lata temu powstała piosenka "Miłość na etat", myślała, że już nigdy się nie zakocha. Nie miała szczęścia w miłości. Podjęła nawet decyzję, by już z nikim się nie wiązać. Na szczęście los postawił na jej drodze Emila Stępnia. A utwór stał się tłem dla pierwszego tańca pary po ślubie.

Kiedy pisałam tę piosenkę, myślałam, że już nigdy się nie zakocham… Że nie będę potrafiła choćby ostatni raz otworzyć dla kogoś serca i zaufać. Nie chciałam więcej cierpieć, więc uznałam, że najlepiej będzie mi samej. Chociaż w głębi duszy marzyłam, żeby to się kiedyś zmieniło to odrzucałam tę myśl od siebie przez bardzo długi czas… Był moment, że czułam się załamana tym wszystkim i wtedy napisałam słowa dla kogoś komu udałoby się to zmienić. Dla kogoś kogo jeszcze wtedy nie znałam… Tak powstała piosenka „Miłość na etat”. Nie sądziłam, że 2,5 roku później będę tańczyć do niej swój pierwszy taniec na weselu z mężczyzną, który z mojego przyjaciela… stał się moim mężem, miłością! Nie sądziłam, że jej treść będzie tak idealnie pasowała do tego, co przyniosło mi niespodziewanie życie. Ta historia jest dla mnie totalnie zaskakująca i wyjątkowa. Wierzę, że jest to również nadzieja dla wielu z Was

- napisała Doda.