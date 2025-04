Doda zamieściła na Instagramie dwa nagrania, na których uwieczniła przemówienie swojej świadkowej. Artystka wyszła za mąż za Emila Stępnia 14 kwietnia w Hiszpanii. Ślub do ostatniej chwili był utrzymywany w tajemnicy nie tylko przed mediami, ale - według doniesień tabloidów - nawet przed zaproszonymi gośćmi.

Reklama

Przemówienie świadkowej Dody

Oznacza to, że świadkowa Dody prawdopodobnie nie miała wiele czasu na przygotowanie przemowy na ślub swojej przyjaciółki. Nie przeszkodziło jej to jednak, wzruszyć gości weselnych! Opowiedziała m.in. o tym, jak Doda marzyła, by poznać miłość swojego życia, dla której będzie gotowa oddać wszystko.

Doda powiedziała tak: A ja bym oddała wszystko dla miłości. Wszystko! Nawet tę karierę, która mi daje tyle satysfakcji, tyle wartości, tyle wszystkiego. Kocham śpiewanie, ale ja bym wszystko to oddała w zamian za miłość. Zapamiętałam to

- mówiła na ślubie Dody tajemnicza Kasia.

W dalszej części przemowy, świadkowa Dody opowiedziała o sytuacji, kiedy była na spotkaniu z Emilem Stępniem. Partner piosenkarki miał wtedy wyznać, że kocha Dodę nad życie i byłby w stanie poświęcić dla niej wszystko. W czasie, kiedy Kasia opowiadała o tym zdarzeniu, obiektyw kamery został skierowany w stronę Emila. Na twarzy świeżo upieczonego męża Dody wyraźnie widać ogromne wzruszenie. Musicie zobaczyć to wideo!

Emil mnie zaprosił na lunch w Chicago w zeszłym roku. Sami poszliśmy, bo Doda jeszcze potrzebowała jej beauty sleep. Tylko ja i Emil byliśmy na tym lunchu. I Emil mi powiedział coś takiego: Wiesz Kasiu, ja tę Dodę kocham tak mocno, że ja bym dla niej oddał wszystko. Po prostu wszystko, co mam, bym dla niej oddał. Ja pomyślałam wtedy, że to są puzzle, układanki

- opisywała świadkowa Dody.

Ale to jeszcze nie wszystko! Kasia przytoczyła również jedną z ostatnich sytuacji, kiedy między Dodą a Emilem doszło do małej sprzeczki.

Żeby było śmieszniej, dwa dni temu po kolejnej kłótni z Emilem przez telefon. Doda po zamknięciu telefonu po tej kłótni powiedziała do mnie: Boże, jakim ten Emil jest aniołem! Chyba Dżisys loves mi, że ja zasłużyłam!

- dodała.

Ocieracie teraz łzy? ;) Bo my owszem!

Reklama

Przeczytaj:

Doda wyszła za mąż! Pokazuje suknię, obrączki i… ukochanego!

5 trendów na ślubne paznokcie 2018