Od kilku dni fani Dody żyją zmianą stanu cywilnego swojej idolki. 14 kwietnia 2018 roku Doda wyszła za mąż za producenta filmowego Emila Stępnia. Zakochani pobrali się w czasie sekretnej uroczystości w hiszpańskim mieście Marbella. Para zdecydowała ślub kościelny. Jak zdradziła Doda, kilka tygodni wcześniej ona i jej partner wzięli ślub cywilny w Ciechanowie. Pozostaje pytanie - jak Doda nazywa się po ślubie? Czy zmieniła nazwisko?

Gwiazda powoli dawkuje informacje na temat ceremonii zaślubin. Zdradziła już nie tylko miejsce ślubu i markę sukni ślubnej, ale także - nowe nazwisko! Doda po ślubie z Emilem Stępniem przyjęła nazwisko męża. Obecnie piosenkarka nazywa się Dorota Rabczewska-Stępień. Gwiazda pochwaliła się nowym nazwiskiem na swoim prywatnym profilu na Facebooku.

Ślub Dody i Emila Stępnia do końca był utrzymywany w tajemnicy. Ponoć do ostatniej chwili nie wiedzieli o nim nawet zaproszeni goście! Gwiazda osobiście poinformowała fanów o zmianie stanu cywilnego, zamieszczając post na Instagramie. W kolejnych wpisach Doda wyjaśniła, że od początku ukrywała przed mediami uczucie, rodzące się między nią a Emilem Stępniem.