Największe gwiazdy coraz częściej rezygnują z cukierkowego przedstawiania swojej rzeczywistości - zwłaszcza tej dotyczącej macierzyństwa. Na ich Instagramach pojawiają się fałdki, rozstępy, rozległe opisy nie do końca idealnego życia... Nie da się ukryć, że ich fanki zdecydowanie wolą widzieć takie zdjęcia w swoich mediach społecznościowych.

Gwiazdy, które pokazały nieidealne brzuchy po ciąży

W ostatnich dniach swój brzuch po porodzie pokazała Maffashion. Blogerka zdecydowanie wygrywa pod względem najkrótszych ciąż w polskim showbiznesie. Do ostatniego momentu ukrywała swój stan, a gdy postanowiła podzielić się tą wiadomością, i tak zrobiła to na swoich warunkach. Po porodzie postanowiła podzielić się ze swoimi fankami tym, jak wygląda.

Nie chodziło jednak o to, by pochwalić się idealną sylwetką i ćwiczeniami, które wykonywała, by jak najszybciej wrócić do dawnego rozmiaru. Wręcz przeciwnie - Maffashion pisze jasno, że połóg to nie jest czas na ćwiczenia. Wszystko zależy od tego, jak czuje się kobieta, ponieważ każda z nas przechodzi ten czas inaczej.

Szczerym komentarzem i ciałopozytywnym zdjęciem urzekła nas też już rok temu Agnieszka Sienkiewicz. Aktorka nigdy nie ukrywała, że jej brzuszek po ciąży postanowił zagościć na nieco dłużej i sama żartuje, że jak na złość nie daje się wciągnąć.

Ciało po ciąży pokazała także blogerka Anna Skura. Pokazała też, że ujęcie z nieidealnym brzuszkiem może być naprawdę piękne i kobiece. Mówi też wprost, że powrót do formy sprzed ciąży nie jest prosty, trzeba też przy nim słuchać przede wszystkim własnego ciała - nie dobrych rad koleżanek czy celebrytek zachwalających swoje idealne sylwetki.

