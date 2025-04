Sylwię i Mikołaja są znani nie z jednego, ale z aż dwóch programów. Najpierw jako para wygrali „Love Island”, a następnie wspólnie próbowali swoich sił w „Tańcu z Gwiazdami” - ona jako mistrzyni tańca, on jako gwiazda.

O problemach w ich związku media donosiły już od dłuższego czasu, fani również coś podejrzewali. Gdy para ogłosiła swoje rozstanie, pojawiło się mnóstwo głosów sugerujących, że któreś z nich dopuściło się zdrady - oboje jednak temu zaprzeczyli.

Gdy postanowili się rozstać, program „Taniec z Gwiazdami” był dopiero w połowie emisji. Jak mówiła Sylwia w wywiadach, od tego momentu każdy trening był katorgą. Para odpadła jednak dopiero w ubiegły weekend. Czy tak krótko po rozstaniu widzą się już w kolejnym związku?

Sylwia i Mikołaj z „Love Island” i „Tańca z Gwiazdami” rozstali się

Sylwia Madeńska nie ukrywa, że póki co w jej życiu nie ma miejsca na nowy związek. Nie wyobraża sobie także swojego byłego partnera u boku innej kobiety. Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że życie toczy się różnie. Prędzej czy później więc prawdopodobnie oboje znajdą nową miłość. Jak sama mówi, czas leczy rany.

Mikołaj Jędruszczak zdradził za to, że do tej pory jak zasypia, budzi się lub ma dowolną wolną chwilę, myśli cały czas o Sylwii. Są to różne myśli - gdy coś mu wyjdzie, gdy coś osiągnie, natychmiast przebiega mu przez myśl, że chciałby się z nią tym podzielić. Gdy ma gorsze chwile, chciałby się jej pożalić.

Gwiazdor mówi szczerze, że sport nauczył go, że pewne decyzje muszą być podjęte. To, czy będą błędne, okazuje się z czasem. Póki co jednak wstrzymuje się od orzekania o słuszności decyzji o rozstaniu. Póki co postawił na siebie, a jak sprawy się rozwiną w przyszłości - czas pokaże.

