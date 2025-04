Fani chętnie sięgają po kosmetyki, których używają ich ulubione gwiazdy. Chociaż te często polecają to, co im podyktują sponsorzy, ale niektórzy celebryci stawiają na całkowitą szczerość i rekomendują tylko to, co faktycznie się im sprawdza.

Kryteria, którymi kierują się gwiazdy, są naprawdę różne. Niektóre stawiają na polskie marki, inne ma ładne opakowania i piękne zapachy. Po jakie kosmetyki sięga zaś Zosia Zborowska? Aktorka szczerze odpowiedziała, po jakie produkty nie sięgnie na pewno. Wiele kobiet zupełnie nie zwraca na to uwagi...

Po jakie kosmetyki sięga Zofia Zborowska?

Zosia Zborowska ma jedno najważniejsze kryterium, które w ostatnich latach coraz mocniej wybrzmiewa w kosmetycznym świecie - jej kosmetyki nie mogą być testowane na zwierzętach. Sprawdzanie kosmetyków może być trudne - większość marek utrzymuje, że ich kosmetyki nie są testowane, chociaż nie do końca jest to prawda. O ile testy na zwierzętach są zabronione na terenie Unii Europejskiej, jeśli marka kosmetyczna chciałaby wejść na rynek azjatycki, np. chiński, musiałaby takie testy zlecić zewnętrznej firmie.

Co więcej, aktorka stawia na kosmetyki z dobrym składem. Z racji swojego zawodu jest narażona na mocne obciążanie cery. Makijaż sceniczny, wieczorowy czy też ten nakładany na planie musi być wytrzymały i doskonale kryjący i chociaż wygląda przepięknie, niestety nie jest obojętny dla skóry. Na co dzień więc Zofia Zborowska sięga po takie kosmetyki, które na pewno nie zaszkodzą jej skórze. Aktorka na co dzień raczej rezygnuje z makijażu, a zamiast tego dba o odpowiednią pielęgnację.

Nie bez znaczenia są dla niej również opakowania. Ostatnio coraz więcej mówi się o życiu zero waste i ta idea przyświeca też aktorce. Dlatego właśnie Zofia Zborowska, jeśli tylko ma taką możliwość, wybiera kosmetyki, które nie są opakowane w plastik lub chociaż są przeznaczone do recyklingu.

